ТИТЕ: «Сборная Бразилии – механизм, который мы пытаемся сбалансировать»

Главный тренер сборной Бразилии Тите после крупной победы 4:1 над командой Южной Кореи в матче 1/8 финала ЧМ-2022 дал оценку возвращению в строй Неймара.

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«Он – лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки, а Неймар – центр, который усиливает игру всех остальных.

Если баланс хотя бы на мгновение нарушается, вероятность проигрыша возрастает. Когда у вас в составе такие игроки, нужно правильно располагаться на поле, играть без мяча, важна и поддержка задней линии. Например, у двух наших фланговых защитников больше созидательная роль. Это живой механизм, который мы пытаемся сбалансировать», – заявил Тите.