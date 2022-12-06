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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 02:38 |
38
0

ТИТЕ: «Сборная Бразилии – механизм, который мы пытаемся сбалансировать»

Бразильский наставник – о Неймаре и игре своей команды

06 декабря 2022, 02:38 |
38
0
ТИТЕ: «Сборная Бразилии – механизм, который мы пытаемся сбалансировать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите после крупной победы 4:1 над командой Южной Кореи в матче 1/8 финала ЧМ-2022 дал оценку возвращению в строй Неймара.

«Он – лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки, а Неймар – центр, который усиливает игру всех остальных.

Если баланс хотя бы на мгновение нарушается, вероятность проигрыша возрастает. Когда у вас в составе такие игроки, нужно правильно располагаться на поле, играть без мяча, важна и поддержка задней линии. Например, у двух наших фланговых защитников больше созидательная роль. Это живой механизм, который мы пытаемся сбалансировать», – заявил Тите.

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Источник Globoesporte
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