Босанова зажигательнее чем K-pop. Бразилия выбила Южную Корею из ЧМ-2022

Сборная Бразилии преодолела групповой этап чемпионата мира-2022 в Катаре с относительной легкостью, уже после второго тура обеспечив себе место в раунде плей-офф глобальных соревнований победами над Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0). А поскольку пятикратные обладатели Кубка мира прекрасно разбираются в собственной силе, то им не было особой разницы, против кого играть в раунде плей-офф в выборе из Португалии или Южной Кореи.

Однако португалоязычного дерби мы все же на столь ранней стадии финального этапа не увидели, так что «пентакампеоне» должны были встретиться с азиатской сборной, которая потратила немало усилий для сенсационного выхода из квартета с участием Уругвая и Ганы. Настолько много, что коллективу Паулу Бенту в итоге не хватило ресурса на очередной подвиг на фоне непродолжительной паузы между ответственными матчами.

У каждого из соперников Тите во время розыгрыша текущего турнира существовал риск пропустить быстрый мяч и в итоге потерять контроль над ходом событий на футбольном поле. Однако эта участь выпала именно коллективу Паулу Бенту, когда уже на седьмой минуте Винисиуса не удержали на левом фланге штрафного во время передачи с противоположной стороны от Рафиньи, а тот мастерски развел мяч, защитников и голкипера по разные стороны ворот. И не успели «азиатские тигры» прийти в себя после этого, как на их голову свалился нелепый пенальти. На правом фланге собственного штрафного Чон У Йону нужно было просто выбить мяч, но он с этим затянул, и в конце концов просто ударил Ришарлисона по ногам.

Неймар с фирменной задержкой перед ударом переиграл голкипера выстрелом низом чуть правее центра ворот, после чего о шансах гостевого коллектива можно было больше не пытаться гадать. Хотя и был момент у Кореи для гола в виде дальнего выстрела с левого фланга от Хвана Хи Чхана, с которым едва справился в противоположной девятке ворот Алиссон, однако дальнейшие события на поле показали, что этот момент скорее был исключением, хотя и обнадеживающим для футболистов Бенту.

К концу первого получаса игрового времени Ришарлисон положил начало стремительному розыгрышу в глубине правого фланга атаки, который его партнеры затем завершили передачей в центр штрафного под фактический расстрел ворот. А уже через несколько минут Винисиус мягким наброском с левого фланга штрафной на Пакету сделал все основания для зрелищного выстрела слету от полузащитника. Эту безумную самбу тогда мог остановить только свисток на перерыв.

Вторую половину игры Бразилия, решив все вопросы о победителе, решила проводить уже в более взвешенной манере. Тут-то и начали появляться моменты у их соперников, хотя преимущество за владением все равно сохранялось на стороне команды Тите. Номинальные хозяева все же доигрались до пропущенного гола, однако дальний выстрел Пайка Син Хо с рикошетом от защитника в правый верхний угол мог исключительно порадовать фанатов корейской сборной, но на положение дел на поле уже не имел влияния.

В итоге, в четвертьфинальный раунд чемпионата мира-2022 в Катаре отправилась сборная Бразилии, а для Южной Кореи международные выступления в этом году официально пришли к завершению.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

Бразилия – Корея - 4:1

Винисиус, 7, Неймар, 13 (пен.), Ришарлисон, 29, Пакета, 36 – Пайк Син Хо, 76

Чон У Йон, 44

Бразилия: Алиссон (Вевертон, 80) – Данило (Бремер, 71), Маркиньос, Тьяго Силва, Милитао (Даниэль Алвес, 63) – Неймар (Родриго, 81), Каземиро, Пакета – Винисиус (Мартинелли, 72), Ришарлисон, Рафинья.

Корея: Ким Син Гю – Ким Джин Су (Хон Чхоль, 46), Ким Ен Гвон, Ким Мин Дже, Ким Мун Хван – Хван Хи Чхан, Хван Ин Бом (Пайк Син Хо, 65), Чон У Йон (Сон Чжун Хо, 46), Ли Дже Сон (Ли Кан Ин, 74) – Сон Хин Мин, Чо Гю Сун.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «974» (Доха, Катар).

Удары (в створ): 18 (10) – 10 (6)

Угловые: 5 – 4

Оффсайды: 0 – 5.

БРАЗИЛИЯ - КОРЕЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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