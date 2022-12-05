В понедельник, 5 декабря, сборная Бразилии в матче 1/8 финала сыграет с Южной Кореей. Начало поединка – в 21:00 по Киеву. Матч состоится на стадионе «974» в Дохе, главный арбитр – француз Клеман Тюрпен.

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Составы команд:

Бразилия: Алиссон, Данилу, Тиаго Силва, Маркиньос, Эдер Милитао, Каземиро, Пакета, Неймар, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Йон Гвон, Чон Ву Йон, Хван Ин Бом, Ли Чжэ Сун, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин, Чо Гэ Сон

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор матча:

1:0 – Винисиус Жуниор, 7-я минута:

2:0 – Неймар, 12-я минута:

3:0 – Ришарлисон, 29-я минута:

4:0 – Пакета, 36-я минута: