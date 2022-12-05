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Чемпионат мира
Бразилия
05.12.2022, FT 4 : 1
Южная Корея
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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 23:34 |
6543
0

Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

05 декабря 2022, 23:34 |
6543
0
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 декабря, сборная Бразилии в матче 1/8 финала сыграет с Южной Кореей. Начало поединка – в 21:00 по Киеву. Матч состоится на стадионе «974» в Дохе, главный арбитр – француз Клеман Тюрпен.

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Составы команд:

Бразилия: Алиссон, Данилу, Тиаго Силва, Маркиньос, Эдер Милитао, Каземиро, Пакета, Неймар, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Йон Гвон, Чон Ву Йон, Хван Ин Бом, Ли Чжэ Сун, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин, Чо Гэ Сон

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор матча:

1:0 – Винисиус Жуниор, 7-я минута:

2:0 – Неймар, 12-я минута:

3:0 – Ришарлисон, 29-я минута:

4:0 – Пакета, 36-я минута:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Пайк Сын Хо (Южная Корея).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Бразилия).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Бразилия).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (Бразилия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Бразилия).
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Источник Sport.ua
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