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Чемпионат мира
Бразилия
05.12.2022 21:00 - : -
Южная Корея
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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 01:00 | Обновлено 05 декабря 2022, 05:24
524
0

Бразилия – Южная Корея. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Есть ли шансы у Сон Хын Мина и компании?

05 декабря 2022, 01:00 | Обновлено 05 декабря 2022, 05:24
524
0
Бразилия – Южная Корея. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 декабря, в Дохе на стадионе «974» состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Южной Кореи. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Бразилия

Сборная Бразилии – пятикратный чемпион мира, что является рекордом. Однако после 2002 года «канаринья» не просто не смогла взять титул или же хотя бы сыграть в финале Мундиаля. Бразильцы только раз с тех пор пробились дальше четвертьфинала. Да так пробились, что это стало национальным позором – легендарные 1:7 от Германии в полуфинале домашнего чемпионата мира 2014 года.

В Катаре команда Тите после двух стартовых туров досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала, обыграв по очереди Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0). На третий матч против Сенегала (0:1) тренерский штаб бразильцев выставил резервный состав, дав отдохнуть лидерам команды. Поражение не помешало бразильцам финишировать на первой строчке в квартете и выйти на желаемого соперника. Кстати, уже против Южной Кореи может сыграть Неймар, который был травмирован в первом туре, но уже успел восстановиться.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи десятый раз подряд представлена в финальной части чемпионатов мира. Главным достижением для корейцев на Мундиалях является четвертьфинал домашнего форума в 2002 году, который они провели совместно с Японией. В основном же Южная Корея завершает борьбу уже после группового этапа, поэтому выход в 1/8 финала в Катаре уже является отличным достижением.

Выйти в плей-офф Сон Хын Мину и компании удалось благодаря сенсационной победе над Португалией (2:1) в заключительном туре группового этапа. В первом туре корейцы сыграли вничью с Уругваем (0:0), а во втором уступили Гане (2:3). Букмекеры дают минимальные шансы на вероятность прохода сборной Южной Кореи в следующий раунд. Но в Катаре произошло уже немало сенсаций, так что легкой прогулки для бразильцев ждать не стоит.

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон – Милитао, Теллес, Силва, Маркиньос, Каземиро, Пакета, Фред, Винисиус, Рафинья, Ришарлисон.

Южная Корея: Ким – Ким, Ким, Ким, Квон, Чон, Ли, Хван, Сон, Чо, Ли.

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5 декабря, понедельник

Бразилия – Южная Корея
Доха. Стадион «974». 21:00
БРАЗИЛИЯ — ЮЖНАЯ КОРЕЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник Sport.ua
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