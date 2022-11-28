Самба отправляется в плей-офф. Бразилия дожала Швейцарию
Каземиро принес коллективу Тите вторую победу на чемпионате мира-2022 в Катаре
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 2-й тур.
Бразилия – Швейцария - 1:0
Каземиро, 83
Фред, 52 – Ридер, 50
Бразилия: Алиссон – Сандро (Теллес, 86), Тьяго Силва, Маркиньос, Милитао – Винисиус, Каземиро, Фред (Гимараеш, 58), Рафинья (Антони, 74) – Пакета (Родриго, 46), Ришарлисон (Жезус, 73).
Швейцария: Зоммер – Родригес, Элведи, Аканджи, Видмер (Фрай, 86) – Фройлер – Джака, Ридер (Штеффен, 58) – Соу (Эбишер, 75) – Варгас (Фернандес, 58), Эмболо (Сеферович, 75).
Арбитр: Иван Бартон (Сальвадор).
Стадион: «974» (Доха, Катар).
Удары (в створ): 9 (5) – 4 (0)
Угловые: 8 – 3
Оффсайды: 3 – 1.
БРАЗИЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 25°C
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