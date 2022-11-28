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Чемпионат мира
Бразилия
28.11.2022, FT 1 : 0
Швейцария
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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 19:57 | Обновлено 28 ноября 2022, 20:00
1278
2

Самба отправляется в плей-офф. Бразилия дожала Швейцарию

Каземиро принес коллективу Тите вторую победу на чемпионате мира-2022 в Катаре

28 ноября 2022, 19:57 | Обновлено 28 ноября 2022, 20:00
1278
2
Самба отправляется в плей-офф. Бразилия дожала Швейцарию
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 2-й тур.

Бразилия – Швейцария - 1:0

Каземиро, 83

Фред, 52 – Ридер, 50

Бразилия: Алиссон – Сандро (Теллес, 86), Тьяго Силва, Маркиньос, Милитао – Винисиус, Каземиро, Фред (Гимараеш, 58), Рафинья (Антони, 74) – Пакета (Родриго, 46), Ришарлисон (Жезус, 73).

Швейцария: Зоммер – Родригес, Элведи, Аканджи, Видмер (Фрай, 86) – Фройлер – Джака, Ридер (Штеффен, 58) – Соу (Эбишер, 75) – Варгас (Фернандес, 58), Эмболо (Сеферович, 75).

Арбитр: Иван Бартон (Сальвадор).

Стадион: «974» (Доха, Катар).

Удары (в створ): 9 (5) – 4 (0)
Угловые: 8 – 3
Оффсайды: 3 – 1.

БРАЗИЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Gargantua
рад что Швейцарию наказали за антифутбол
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0
Dar Veter
Ламбада вышла в 1|8.  Почему не так?
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