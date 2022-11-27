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Чемпионат мира
Бразилия
28.11.2022 18:00 - : -
Швейцария
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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 21:59 |
313
0

Бразилия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Лидеры группы G сойдутся в центральном матче игрового дня

27 ноября 2022, 21:59 |
313
0
Бразилия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
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В понедельник, 28 ноября, в Дохе на стадионе «974» состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Бразилии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Бразилия


Бразильцы очень уверенно обыграли Сербию в стартовом матче на этом мундиале. Счет 2:0 и близко не отображает того, что было на поле. 9:0 по ударам в створ ворот, 2 попадания в каркас, неимоверное количество острых атак. Матч проходит под полным контролем «Селесао» и их победа вполне логична.

Но есть проблема. Главная звезда команды Неймар не сможет помочь своей команде на групповом этапе турнира. Неймар повредил связки, для Бразилии это потеря, но насколько это в действительности снизит мощь команды? В матче с Сербией дубль оформил Ришарлиссон, который к игре с Швейцарией подойдет в полной боевой готовности. Да и не стоит забывать еще о Винисиусе, Пакете, Рафинье... Швейцарии будет в любом случае тяжело обороняться.

Швейцария


Швейцарцы однозначно являются аутсайдерами, как минимум на бумаге. В первом туре они кое-как обыграли Камерун. Шакири и Родришес уже не те, а Эмболо и Закария пока что не сильно оправдывают надежд, даже не смотря на забитый гол Брееля. Тем не менее, Швейцария поменяла схему, команда всегда борется до конца и матч с Бразилией станет для них первым испытанием всех их положительных качеств.

Последние результаты швейцарцев достаточно неплохие. Помимо победы над Камеруном, они обыграли Испанию и Португалию в Лиге наций. К слову, Бразилия даже не так страшна Швейцарии, так как на ЧМ в 2018 году они смогли их остановить, сыграв вничью со счетом 1:1. Все, что нужно делать Швейцарии – терпеть быстрых бразильцев, искать шансы в контратаках и пытаться давить на «Селесао» в 30-40 метрах от своих ворот.

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон – Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро – Каземиро, Фред, Лукас Пакета – Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Швейцария: Зоммер – Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес – Фройлер, Джака, Соу – Шакири, Эмболо, Варгас

Прогноз на противостояние


Швейцария может дать бой. Как минимум по одному голу команды обязаны забить друг другу. Нашей ставкой будет обе команды забьют за коэффициент 2.02

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28 ноября, понедельник

Бразилия – Швейцария
Доха. Стадион «974». 18:00
БРАЗИЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник Sport.ua
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