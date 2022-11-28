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Бразилия
28.11.2022 18:00 - : -
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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 00:53 | Обновлено 28 ноября 2022, 00:54
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0

Бразилия – Швейцария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

28 ноября 2022, 00:53 | Обновлено 28 ноября 2022, 00:54
75
0
Бразилия – Швейцария. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28-го ноября, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы G, в котором сразятся Бразилия и Швейцария. Матч пройдет в Дохе (Катар), на поле стадиона «974», начало в 18:00.

У пятикратных чемпионов мира в квартете присутствуют сразу два представителя европейского субконтинента, и одного из них, сборную Сербии, они уже обыграли несколькими днями ранее (2:0). Однако это стоило коллективу Тите травм сразу двух исполнителей – сербы настучали по ногам защитнику Данило и лидеру атаки Неймару, поэтому их участие в оставшихся матчах группового раунда находится под вопросом. Уже в ближайшей игре Бразилия может снять все вопросы относительно своего выхода в плей-офф, да и отбросить очередных конкурентов было бы неплохо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Швейцария, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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