В понедельник, 28-го ноября, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы G, в котором сразятся Бразилия и Швейцария. Матч пройдет в Дохе (Катар), на поле стадиона «974», начало в 18:00.

У пятикратных чемпионов мира в квартете присутствуют сразу два представителя европейского субконтинента, и одного из них, сборную Сербии, они уже обыграли несколькими днями ранее (2:0). Однако это стоило коллективу Тите травм сразу двух исполнителей – сербы настучали по ногам защитнику Данило и лидеру атаки Неймару, поэтому их участие в оставшихся матчах группового раунда находится под вопросом. Уже в ближайшей игре Бразилия может снять все вопросы относительно своего выхода в плей-офф, да и отбросить очередных конкурентов было бы неплохо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Швейцария, за которой можно следить в украинской версии сайта.