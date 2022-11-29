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29 ноября 2022, 03:45 |
31
0

Тренер сборной Швейцарии: «В любом случае, я не разочарован командой»

Мурат Якин – о матче ЧМ-2022 со сборной Бразилии

29 ноября 2022, 03:45 |
31
0
Тренер сборной Швейцарии: «В любом случае, я не разочарован командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал исход встречи 2-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 с командой Бразилии (0:1).

«Команде не хватило смелости в атаке. Нам приходилось ранее встречаться с Бразилией, и мы знали, что это будет тяжелый матч. Не допустить ошибку в матче с такой командой почти невозможно. В любом случае, я не разочарован сборной Швейцарии. Мы продемонстрировали решительный и трудовой настрой. Он придаст нам уверенности в решающей встрече с Сербией», – заявил Якин.

Бразилия с 6 очками лидирует в квартете G и досрочно прошла в плей-офф. У Швейцарии 3 пункта и второе место. 2 декабря команда Мурата Якина сыграет с Сербией.

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