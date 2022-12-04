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Чемпионат мира
Бразилия
05.12.2022 21:00 - : -
Южная Корея
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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 16:54 | Обновлено 04 декабря 2022, 17:06
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Бразилия – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 декабря в 21:00 поединок Мундиаля-2022

04 декабря 2022, 16:54 | Обновлено 04 декабря 2022, 17:06
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Бразилия – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бразилии и Южной Кореи.

Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Южная Корея.

Кто может сыграть за Бразилию

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»).

Защитники: Алекс Сандро («Ювентус»), Бремер («Ювентус»), Данило («Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Дани Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва («Челси»).

Полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»).

Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Габриэл Жезус («Арсенал»), Неймар (ПСЖ), Педро Абреу («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Кто может сыграть за Южную Корею

Вратари: Ким Сын Гю («Аль-Шабаб»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендэ Моторс»), Чо Хён У («Ульсан Хендэ»).

Защитники: Ким Мин Чжэ («Наполи»), Ким Ён Гвон («Ульсан Хендэ»), Квон Кюн Вон («Гамба Осака»), Чо Ю Мин («Тэджон Хана Ситизен»), Ким Мун Хван («Чонбук Хендэ Моторс»), Юн Джон Гю («Сеул»), Ким Тхэ Хван («Ульсан Хендэ»), Ким Чжин Су («Чонбук Хендэ Моторс»), Хон Чхоль («Тэгу»).

Полузащитники: Чон У Ён («Аль-Садд»), Сон Чжун Хо («Шаньдун Тайшань»), Пайк Сын Хо («Чонбук Хендэ Моторс»), Хван Ин Бом («Олимпиакос»), Ли Джэ Сон («Майнц»), Квон Чхан Хун («Кимчхон Сангму»), Чун Ву Юн («Фрайбург»), Ли Кан Ин («Мальорка»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), На Санг Хо («Сеул»), Сон Мин Кю («Чонбук Хендэ Моторс»).

Нападающие: Хван Ый Джо («Олимпиакос»), Чо Гю Сун («Чонбук Хендэ Моторс»).

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Источник Sport.ua
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