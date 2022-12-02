Южная Корея

Сборной Португалии начала матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Южной Кореи не только в статусе фаворита. Она вышла на поле с досрочной путевкой в плей-офф. Исходя из этого, наставник португальцев Фернанду Сантуш провел в боевом составе подопечных определенные кадровые перестановки, ведь результат поединка был важен им исключительно с точки зрения престижа. Впрочем, если в составе Португалии не оказалось, к примеру, Бруну Фернандеша, то Криштиану Роналду сыграл.

Что до сборной Южной Кореи, то ей в статусе андердога необходимо было играть на победу и только на победу. Все другие исходы встречи были против нее и гарантировали ей возвращение домой из Катара. Сон Хын Мин и Ко были полны решимости этого не допустить.

Впрочем, уже в дебюте корейцам пришлось проглотить горькую пилюлю в виде быстрого гола. На 5-й минуте они уж очень легко позволили Далоту принять диагональ от голкипера Кошты, после чего совершить рывок и выдать точный пас в центре на Орту – тот не промахнулся. 1:0.

Убедительный почин сыграл с португальцами злую шутку. После него они уже поверили в то, что в этой игре у них все будут тип-топ. Но не тут-то было. Футболисты из Южной Кореи быстро прибрали инициативу себе и принялись методично, как вода камень, расшатывать защитные построения соперника, где пытался верховодить 39-летний Пепе. Оборона Португалии, вроде бы, играла надежно, но лишь до поры до времени. Стоило Роналду прийти ей на помощь, как приключился ответный гол корейцев. На 27-й минуте при подаче с углового мяч отскочил от Роналду как от стены, чем Кин Йон Гвон сразу и воспользовался. Кошта им был расстрелян сходу. 1:1.

Гол сборную Кореи еще больше окрылил. Португалия ничем стоящим отвечать не могла. Даже показалось, будто она этого вовсе и не хотела. Какая-то она была разрозненная, не сплоченная и вялая. Вперед шла словно по инерции, зато в обороне регулярно чего-то эдакого «соображала». До перерыва все это португальцам сходило с рук. Не изменилась игра и после отдыха. Корейцы, впрочем, себе не изменяли, а продолжали упорно выбегать в контратаки, искали моменты и выжидали свой шанс. По большому счету, им не всегда везло. Зато в ключевой момент игры Фортуна одарила Сон Хын Мина со товарищи своей благосклонностью.

Едва началось компенсированное время, как нападающий «Тоттенхэма» в одиночестве убежал в контратаку. Ему противостояли вначале три, а затем и четыре оппонента. Завершать эпизод ему было не с руки, да он и не собирался – нашел низким пасом выбежавшего Хван Хи Чхана, который убедительно переиграл Кошту.

2:1 – Южная Корея поставила Португалию на колени. Ну, а затем у корейцев были томительные минуты ожидания вестей о параллельном матче между Ганой и Уругваем. Уругвайцы выиграли, но лишь со счетом 2:0, что оказалось на руку команде Южной Кореи, которая стала второй в группе и вышла в плей-офф.

Чемпионат мира 2022. Группа Н. 3-й тур

Южная Корея – Португалия – 2:1

Орта, 5 (0:1). Ким Йон Гвон, 27 (1:1). Хван Хи Чхан, 90+1 (2:1)

Ли Кан Ин, 36, Хван Хи Чхан, 90+2

Южная Корея: Ким Сон Гю, Ким Чжин Су, Ким Мин Чжэ, Чон У Ен, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон (Хван Хи Чхан, 66), Ким Мун Хван, Ли Кан Ин (Хван Ий Джо, 81), Чо Ки Син (Чо Ю Мин, 90+3), Ким Йон Гвон (Сон Чун Хо, 81).

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Антониу Силва, Канселу, Матеус (Палинья, 65), Невеш (Леау, 65), Витинья (Карвалью, 81), Жоау Мариу (Бернарду Силва, 81), Роналду (Андре Силва, 65), Орта.