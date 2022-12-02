Фернанду САНТУШ: «Корейский игрок оскорблял Роналду»

Сегодня Криштиану Роналду был заменен на 65-й минуте матча третьего тура ЧМ-2022 против Южной Кореи (поражение 1:2). Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал об инциденте с игроком сборной Южной Кореи во время замены:

«Роналду, уходя с поля, был разозлен на корейского игрока, который оскорблял его и выгонял побыстрее с поля.

Криштиану сказал, что все нормально. Я слышал, что корейский футболист сказал по-английски. Роналду ответил: «Ты действительно очень хочешь, чтобы я ушел поскорее». Пепе даже погнался за корейцем из-за этого».