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  4. Фернанду САНТУШ: «Корейский игрок оскорблял Роналду»
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 20:59 |
658
0

Фернанду САНТУШ: «Корейский игрок оскорблял Роналду»

Тренер сборной Португалии – о матче против Южной Кореи

02 декабря 2022, 20:59 |
658
0
Фернанду САНТУШ: «Корейский игрок оскорблял Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Сегодня Криштиану Роналду был заменен на 65-й минуте матча третьего тура ЧМ-2022 против Южной Кореи (поражение 1:2). Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал об инциденте с игроком сборной Южной Кореи во время замены:

«Роналду, уходя с поля, был разозлен на корейского игрока, который оскорблял его и выгонял побыстрее с поля.

Криштиану сказал, что все нормально. Я слышал, что корейский футболист сказал по-английски. Роналду ответил: «Ты действительно очень хочешь, чтобы я ушел поскорее». Пепе даже погнался за корейцем из-за этого».

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Криштиану Роналду Фернанду Сантуш сборная Португалии по футболу Южная Корея - Португалия ЧМ-2022 по футболу
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Источник A Bola
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