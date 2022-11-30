В пятницу, 2 декабря в Аль-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити» состоится матч третьего тура чемпионата мира, в котором Южная Корея сыграет с лидером группы, командой Португалии.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи подходит к третьему туру чемпионата мира всего с одним очком в активе. «Воины Тэжу» в первом туре скатали скучную нулевую ничью с Уругваем, а затем в довольно веселом и зрелищном матче проиграли 2:3 команде Ганы, у которой оба матча на нынешнем мундиале в Катаре получились очень нескучными.

И к третьему туру Южная Корея подходит с призрачными шансами на выход в плей-офф. Нужно обыгрывать Португалию и надеяться на то, что Уругвай победит Гану, но не с очень крупным счетом. Оба исхода, прямо скажем, выглядят не очень вероятно по отдельности, а вместе – так тем более. Не добавляет шансов азиатской команде и повреждение лидера защиты, Ким Мин Чжэ из «Наполи», чья участь в матче под вопросом.

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Особенным предстоящий матч будет для главного тренера Южной Кореи, Паулу Бенту, который в бытность игроком провел 35 матчей во составе сборной Португалии в период с 1992 по 2002 годы. Правда, наблюдать за этим матчем 53-летний специалист будет с трибун. Он слишком активно спорил с арбитром в конце матча против Ганы и получил красную карточку.

Португалия

Сборная Португалии набрала 6 очков и, наряду с Францией и Бразилией, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф уже после двух туров. Но первое место команде Фернанду Сантуша пока что не гарантировано. А его потеря сулит встречу с Бразилией уже на стадии 1/8 финала. Такого сценария португальцам, безусловно, хотелось бы избежать.

В двух стартовых турах португальцы сначала со счетом 3:2 в очень напряженном поединке справились с Ганой, а затем намного спокойнее и увереннее обыграли Уругвай – 2:0. Кадровые проблемы есть и у команды Фернанду Сантуша. Травмированы Данилу и Отавиу. Под вопросом участие в матче и еще одного игрока «ПСЖ», флангового защитника Нуну Мендеша.

История встреч

Сборные Южной Кореи и Португалии встречались между собой лишь однажды, при чем также на чемпионате мира, и также в третьем туре группового этапа: в 2002 году на домашнем для корейцев мундиале. Тогда команда Гуса Хиддинка победила 1:0 и выбросила португальцев из турнира. К слову, нынешний наставник Южной Кореи Паулу Бенту тогда провел на поле все 90 минут в составе сборной Португалии.

Прогноз на противостояние

Для того, чтобы обеспечить себе первое место в группе и избежать столь нежеланной встречи с Бразилией в 1/8 финала, сборной Португалии достаточно сыграть в ничью, и не проиграть Португалии более чем под силу. Наша ставка – Х2, коэффициент 1,18.

Ориентировочные составы

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Ким Йон Хвон, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Хван Ин Бом, Чун Вун Юн, Сон Чжун Хо, Хван Хи Чхан, Хван Ый Джо, Сон Хын Мин

Португалия: Диогу Кошта, Далот, Пепе, Рубен Диаш, Канселу, Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш, Жоау Фелиш, Бернарду Силва, Роналду

2 декабря, пятница