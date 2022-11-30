Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Южная Корея – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
Южная Корея
02.12.2022 17:00 - : -
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 14:35 | Обновлено 30 ноября 2022, 15:01
133
0

Южная Корея – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Азиаты попытаются зацепиться за плей-офф

30 ноября 2022, 14:35 | Обновлено 30 ноября 2022, 15:01
133
0
Южная Корея – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря в Аль-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити» состоится матч третьего тура чемпионата мира, в котором Южная Корея сыграет с лидером группы, командой Португалии.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи подходит к третьему туру чемпионата мира всего с одним очком в активе. «Воины Тэжу» в первом туре скатали скучную нулевую ничью с Уругваем, а затем в довольно веселом и зрелищном матче проиграли 2:3 команде Ганы, у которой оба матча на нынешнем мундиале в Катаре получились очень нескучными.

И к третьему туру Южная Корея подходит с призрачными шансами на выход в плей-офф. Нужно обыгрывать Португалию и надеяться на то, что Уругвай победит Гану, но не с очень крупным счетом. Оба исхода, прямо скажем, выглядят не очень вероятно по отдельности, а вместе – так тем более. Не добавляет шансов азиатской команде и повреждение лидера защиты, Ким Мин Чжэ из «Наполи», чья участь в матче под вопросом.

Особенным предстоящий матч будет для главного тренера Южной Кореи, Паулу Бенту, который в бытность игроком провел 35 матчей во составе сборной Португалии в период с 1992 по 2002 годы. Правда, наблюдать за этим матчем 53-летний специалист будет с трибун. Он слишком активно спорил с арбитром в конце матча против Ганы и получил красную карточку.

Португалия

Сборная Португалии набрала 6 очков и, наряду с Францией и Бразилией, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф уже после двух туров. Но первое место команде Фернанду Сантуша пока что не гарантировано. А его потеря сулит встречу с Бразилией уже на стадии 1/8 финала. Такого сценария португальцам, безусловно, хотелось бы избежать.

В двух стартовых турах португальцы сначала со счетом 3:2 в очень напряженном поединке справились с Ганой, а затем намного спокойнее и увереннее обыграли Уругвай – 2:0. Кадровые проблемы есть и у команды Фернанду Сантуша. Травмированы Данилу и Отавиу. Под вопросом участие в матче и еще одного игрока «ПСЖ», флангового защитника Нуну Мендеша.

История встреч

Сборные Южной Кореи и Португалии встречались между собой лишь однажды, при чем также на чемпионате мира, и также в третьем туре группового этапа: в 2002 году на домашнем для корейцев мундиале. Тогда команда Гуса Хиддинка победила 1:0 и выбросила португальцев из турнира. К слову, нынешний наставник Южной Кореи Паулу Бенту тогда провел на поле все 90 минут в составе сборной Португалии.

Прогноз на противостояние

Для того, чтобы обеспечить себе первое место в группе и избежать столь нежеланной встречи с Бразилией в 1/8 финала, сборной Португалии достаточно сыграть в ничью, и не проиграть Португалии более чем под силу. Наша ставка – Х2, коэффициент 1,18.

Ориентировочные составы

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Ким Йон Хвон, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Хван Ин Бом, Чун Вун Юн, Сон Чжун Хо, Хван Хи Чхан, Хван Ый Джо, Сон Хын Мин

Португалия: Диогу Кошта, Далот, Пепе, Рубен Диаш, Канселу, Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш, Жоау Фелиш, Бернарду Силва, Роналду

2 декабря, пятница

Южная Корея – Португалия
Аль-Райян. Стадион «Эдьюкейшн Сити». 17:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 0:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Немецкий комментатор обозвал президента ФИФА клоуном
Южная Корея – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Южная Корея – Португалия
сборная Южной Кореи по футболу сборная Португалии по футболу Южная Корея - Португалия ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
Футбол | 29 ноября 2022, 22:17 3
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном

Мы знаем, за кого болеть

Александр ЗУБКОВ: «Пережив такую Лигу чемпионов, хочется добиться большего»
Футбол | 30 ноября 2022, 12:35 1
Александр ЗУБКОВ: «Пережив такую Лигу чемпионов, хочется добиться большего»
Александр ЗУБКОВ: «Пережив такую Лигу чемпионов, хочется добиться большего»

Форвард «Шахтера» – о своей реабилитации, новом этапе в летописи «горняков» и многом другом

Любители русского мира. Сербия может заплатить за флаг рф на ЧМ в Катаре
Футбол | 29.11.2022, 14:15
Любители русского мира. Сербия может заплатить за флаг рф на ЧМ в Катаре
Любители русского мира. Сербия может заплатить за флаг рф на ЧМ в Катаре
Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины
Футбол | 30.11.2022, 10:10
Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины
Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 30.11.2022, 02:35
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
ВИДЕО. Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
29.11.2022, 13:42 9
Война
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
29.11.2022, 12:40 39
Футбол
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
29.11.2022, 09:00 2
Биатлон
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
28.11.2022, 10:32 21
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
29.11.2022, 07:55
Футбол
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
28.11.2022, 09:48 11
Футбол
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
29.11.2022, 15:56 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности