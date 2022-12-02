Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Южная Корея – Португалия – 2:1. Привет, плей-офф. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
Южная Корея
02.12.2022, FT 2 : 1
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 19:10 |
855
0

Южная Корея – Португалия – 2:1. Привет, плей-офф. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча ЧМ-2022

02 декабря 2022, 19:10 |
855
0
Южная Корея – Португалия – 2:1. Привет, плей-офф. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 сыграет с Португалией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 3-й тур.

Южная Корея – Португалия – 2:1
Ким Ен Гвон (27), Хван Хи Чхан (90+2) – Орта (5)

Гол Орты

Гол Ким Ен Гвон

Гол Хван Хи Чхана

(новость обновляется)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Южная Корея).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Ким Ён Гвон (Южная Корея).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Португалия).
По теме:
Победа без последствий. Уругвай обыграл Гану, однако остался без плей-офф
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
Минус 3 кг за матч. Тренер сборной Бразилии рассказал про особенность Фреда
сборная Португалии по футболу сборная Южной Кореи по футболу ЧМ-2022 по футболу Южная Корея - Португалия видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 02 декабря 2022, 08:00 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 02 декабря 2022, 12:00 1
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01.12.2022, 23:44
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Лукас Тейлор: крайний или последний бразилец Шахтера
Футбол | 02.12.2022, 11:27
Лукас Тейлор: крайний или последний бразилец Шахтера
Лукас Тейлор: крайний или последний бразилец Шахтера
Гана – Уругвай – 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 02.12.2022, 18:05
Гана – Уругвай – 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Гана – Уругвай – 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
02.12.2022, 00:05 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
01.12.2022, 15:00 4
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
02.12.2022, 01:50
Футбол
Сотрудники СБУ провели обыск у руководителя пророссийской партии
Сотрудники СБУ провели обыск у руководителя пророссийской партии
01.12.2022, 07:20 1
Война
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
02.12.2022, 06:37 4
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
30.11.2022, 23:59
Футбол
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
02.12.2022, 03:43 15
Футбол
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
01.12.2022, 22:11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности