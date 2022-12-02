Чемпионат мира
02.12.2022, FT 2 : 1
Чемпионат мира02 декабря 2022, 19:10 |
855
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Южная Корея – Португалия – 2:1. Привет, плей-офф. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча ЧМ-2022
02 декабря 2022, 19:10 |
855
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В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 сыграет с Португалией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 3-й тур.
Южная Корея – Португалия – 2:1
Ким Ен Гвон (27), Хван Хи Чхан (90+2) – Орта (5)
Гол Орты
Гол Ким Ен Гвон
Гол Хван Хи Чхана
(новость обновляется)
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Южная Корея).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Ким Ён Гвон (Южная Корея).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Португалия).
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