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  4. Петраков отчислил динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
Другие новости
17 мая 2022, 05:30 |
641
0

Петраков отчислил динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик

Главные новости за 16 мая на Sport.ua

17 мая 2022, 05:30 |
641
0
Петраков отчислил динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
УАФ. Виталий Буяльский

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 16 мая.

1. Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины. Гармаш, Буяльский и Беседин не будут готовиться к матчу против Шотландии.

2. Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами. Командир полка Азов Денис Прокопенко заявил, что они выполнили задание.

3. Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика. Молодой футболист дал устное обещание перебраться в клуб из Леверкузена.

4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «До войны я серьезно думал о возвращении в Динамо Киев». Игрок ищет новую команду.

5. Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе. «Сливочные» заплатят 200 млн евро.

6. Игрок Колоса в рядах ВСУ: «Мой кумир Ярмола. Всегда с ним фотографировался». Ярослав Велетень стал на защиту Украины.

7. Вот это поворот. Челси включился в гонку за Левандовски. «Синие» хотят перехватить форварда у «Барселоны».

8. Цуренко стартовала с разгромной победы в квалификации Ролан Гаррос. Леся не оставила шансов сопернице из Колумбии.

9. Роберто Де ДЗЕРБИ: «У меня есть разрешение искать новую команду, но я жду». Тренер пока не покидает «Шахтер».

10. Звезда ПСЖ игнорирует акции против дискриминации ЛГБТ: известна причина. Идрисса Гуйе придумывает себе болезни, чтобы избежать участия в отдельных поединках.

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Источник Sport.ua
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