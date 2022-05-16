Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе

Мадридский «Реал» закрыл сделку по трансферу нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе.

«Сливочные» не собираются официально объявлять о сделке до тех пор, пока сам 23-летний француз не выступит с заявлением об уходе из ПСЖ. Источник утверждает, что переход Мбаппе обойдется «Реалу» более чем в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил форварду контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в год и подписным бонусом в размере 100 миллионов евро. Таким образом, суммарно за 5 лет Мбаппе может заработать 350 миллионов евро.