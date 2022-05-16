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Испания
16 мая 2022, 15:36 | Обновлено 16 мая 2022, 16:06
1790
0

Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе

«Сливочные» заплатят ПСЖ 200 млн евро

16 мая 2022, 15:36 | Обновлено 16 мая 2022, 16:06
1790
0
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» закрыл сделку по трансферу нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе.

«Сливочные» не собираются официально объявлять о сделке до тех пор, пока сам 23-летний француз не выступит с заявлением об уходе из ПСЖ. Источник утверждает, что переход Мбаппе обойдется «Реалу» более чем в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил форварду контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в год и подписным бонусом в размере 100 миллионов евро. Таким образом, суммарно за 5 лет Мбаппе может заработать 350 миллионов евро.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
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Источник Marca
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