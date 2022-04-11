Перес не сдается. Реал сделал космическое предложение Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес не сдается в борьбе за Килиана Мбаппе. После того, как форвард получил новое предложение от ПСЖ, «Реал» предпринял ответный шаг.
Мадридский клуб сделал Мбаппе улучшенное предложение. Цифры космические: 100 миллионов евро бонуса за подписание контракта и соглашение на 5 лет с годовой зарплатой в 50 миллионов евро. Таким образом, суммарно за 5 лет Мбаппе может заработать 350 миллионов евро.
Окончательное решение по поводу своего будущего Мбаппе еще не принял. Контракт 23-летнего француза с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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