Перес не сдается. Реал сделал космическое предложение Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес не сдается в борьбе за Килиана Мбаппе. После того, как форвард получил новое предложение от ПСЖ, «Реал» предпринял ответный шаг.

Мадридский клуб сделал Мбаппе улучшенное предложение. Цифры космические: 100 миллионов евро бонуса за подписание контракта и соглашение на 5 лет с годовой зарплатой в 50 миллионов евро. Таким образом, суммарно за 5 лет Мбаппе может заработать 350 миллионов евро.

Окончательное решение по поводу своего будущего Мбаппе еще не принял. Контракт 23-летнего француза с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.