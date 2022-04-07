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Большие деньги. Стало известно, почему Мбаппе передумал идти в Реал

Шансы на то, что форвард останется в ПСЖ, заметно выросли

  • 07.04.2022 22:18
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Большие деньги. Стало известно, почему Мбаппе передумал идти в Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный журналист Гильем Балаге раскрыл причину, по которой Килиан Мбаппе передумал переходить в «Реал» и готов остаться в ПСЖ, подписав новый контракт.

Причина эта банальная: большие деньги. ПСЖ предложил Мбаппе 2-летний контракт на сумму в 150 миллионов евро. В то время как «Реал» дает форварду «всего» 30 миллионов евро в год.

При этом «Реал» по-прежнему является приоритетным вариантом для Мбаппе, но мадридскому клубу нужно улучшить предложение для игрока. Напомним, контракт 23-летнего француза с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.

Источник — Twitter

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