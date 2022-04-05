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Мбаппе больше не думает об уходе из ПСЖ

Похоже, французский форвард останется в Париже

  • 05.04.2022 13:39
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Мбаппе больше не думает об уходе из ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе решил продлить контракт с клубом.

Как сообщает источник, в мае футболист намерен объявить, что остается в клубе.

Ранее слухи упорно связывали нападающего с «Реалом». Текущий договор Мбаппе с парижанами истекает грядущим летом.

В этом сезоне Мбаппе сыграл 35 матчей за ПСЖ, забил 23 мяча и сделал 17 асистов.

Источник — Get French Football News

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