Мбаппе больше не думает об уходе из ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе решил продлить контракт с клубом.
Как сообщает источник, в мае футболист намерен объявить, что остается в клубе.
Ранее слухи упорно связывали нападающего с «Реалом». Текущий договор Мбаппе с парижанами истекает грядущим летом.
В этом сезоне Мбаппе сыграл 35 матчей за ПСЖ, забил 23 мяча и сделал 17 асистов.
Источник — Get French Football News
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