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Реал выделит 300 миллионов на летнее трансферное окно

Приоритетные цели – Мбаппе и Холанд

  • 02.04.2022 08:30
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Реал выделит 300 миллионов на летнее трансферное окно
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Руководство «Реала» готовит масштабное усиление состава в летнее трансферное окно. Клуб готов потратить 300 миллионов евро.

80 из них пойдет на подписание в качестве свободного агента Килиана Мбаппе. Еще 150, с учетом комиссионных для агентов – на форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда. 60 миллионов клуб планирует потратить на хавбека «Монако» Орельена Тчуамени.

Также в сфере интересов «Реала» - Серж Гнабри из «Баварии», чей контракт истекает летом 2023 года. Однако для его подписания клубу надо будет продать кого-то из своих игроков. Первые кандидаты – Марко Асенсио и Родриго.

Ранее «Реал» подписал защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса.

Источник — AS

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