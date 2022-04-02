Реал выделит 300 миллионов на летнее трансферное окно

Руководство «Реала» готовит масштабное усиление состава в летнее трансферное окно. Клуб готов потратить 300 миллионов евро.

80 из них пойдет на подписание в качестве свободного агента Килиана Мбаппе. Еще 150, с учетом комиссионных для агентов – на форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда. 60 миллионов клуб планирует потратить на хавбека «Монако» Орельена Тчуамени.

Также в сфере интересов «Реала» - Серж Гнабри из «Баварии», чей контракт истекает летом 2023 года. Однако для его подписания клубу надо будет продать кого-то из своих игроков. Первые кандидаты – Марко Асенсио и Родриго.

Ранее «Реал» подписал защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса.