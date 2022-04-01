ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в мадридский Реал

Защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас перешел в «Реал». Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.



Бразилец будет выступать за мадридский клуб до конца сезона-2022/23 на правах аренды. По условиям соглашения, у «Реала» также есть опция выкупа футболиста.



Винисиус присоединился к «Шахтеру» в январе 2022 года и прошел с командой сборы, но не успел дебютировать в официальных матчах. 23 февраля ему исполнилось 18 лет.

Ранее сообщалось, что «Реал» сможет выкупить Тобиаса за 18 миллионов евро. Стоимость аренды составит 2 миллиона евро. Игрок обошелся «Шахтеру» в 6 миллионов евро.