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ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в мадридский Реал

Винисиус Тобиас будет выступать за мадридский клуб до конца сезона на правах аренды

  • 01.04.2022 14:25
  • 1160 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в мадридский Реал
© ФК Шахтер Донецк. Винисиус Тобиас

Защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас перешел в «Реал». Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
 
Бразилец будет выступать за мадридский клуб до конца сезона-2022/23 на правах аренды. По условиям соглашения, у «Реала» также есть опция выкупа футболиста.
 
Винисиус присоединился к «Шахтеру» в январе 2022 года и прошел с командой сборы, но не успел дебютировать в официальных матчах. 23 февраля ему исполнилось 18 лет.

Ранее сообщалось, что «Реал» сможет выкупить Тобиаса за 18 миллионов евро. Стоимость аренды составит 2 миллиона евро. Игрок обошелся «Шахтеру» в 6 миллионов евро.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control, 01.04.2022 14:30
    -1
    Вот это я понимаю уровень аренды, нереальный, одним словом игрок Шахтёра. Ну что тут сказать, удачи пацану.
    Ссылка
    online
    Stelios Komnin, 01.04.2022 14:41
    -3
    Смысла не вижу. Он будет играть за вторую команду, поскольку не вкладывается в лимит игроков не с ЕС. Там уже есть бразильцы. Мадрид может купить его и мариновать как Лунина, но играть там вряд ли будет. Странно, что Шахтер везде прописывает опцию выкупа. Логично было бы вести речь об арендах только.
    Ссылка
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