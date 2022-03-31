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Реал подпишет защитника Шахтера

Винисиус Тобиас продолжит карьеру в Испании

  • 31.03.2022 14:45
  • 1790 просмотров
  • 5 комментариев
Реал подпишет защитника Шахтера
© ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

«Реал» подпишет защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, воспользовавшись временными изменениями в трансферном регламенте ФИФА для игроков из УПЛ.

По информации As, речь идет об аренде до конца сезона стоимостью 2 миллиона евро. У «Реала» будет право выкупа защитника за 18 миллионов евро.

Напомним, Винисиус Тобиас перешел в «Шахтер» из «Интернасьонала» только в январе текущего года и не успел провести ни одного официального матча за донецкий клуб. 18-летний бразильский защитник обошелся «Шахтеру» в 6 миллионов евро.

Ранее интерес к Винисуису Тобиасу приписывали также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Источник — AS

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    steelmaker, 31.03.2022 15:20
    +2
    Stelios Komnin, 31.03.2022 15:15
    Что-то не похоже на правду. Да и вряд ли будет в основе. Вернется в Шахтер в конце года.
    вопрос только в том, что будет с Шахтером в конце года...
    Ссылка
    online
    Stelios Komnin, 31.03.2022 15:15
    +1
    Что-то не похоже на правду. Да и вряд ли будет в основе. Вернется в Шахтер в конце года.
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 31.03.2022 15:22
    0
    Stelios Komnin, 31.03.2022 15:15
    Что-то не похоже на правду. Да и вряд ли будет в основе. Вернется в Шахтер в конце года.
    Не зрозуміло, що буде із Шахтарем. Можливо, що не буде куди повертатися
    Ссылка
    online
    ddz895, 31.03.2022 15:02
    0
    легенда Шахтёра
    Реал выкупит, приятного просмотра
    Ссылка
    online
    Dreifus, 31.03.2022 15:01
    0
    Хорошая маржа за защитника, который ни разу не сыграл за клуб
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