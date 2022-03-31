«Реал» подпишет защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, воспользовавшись временными изменениями в трансферном регламенте ФИФА для игроков из УПЛ.

По информации As, речь идет об аренде до конца сезона стоимостью 2 миллиона евро. У «Реала» будет право выкупа защитника за 18 миллионов евро.

Напомним, Винисиус Тобиас перешел в «Шахтер» из «Интернасьонала» только в январе текущего года и не успел провести ни одного официального матча за донецкий клуб. 18-летний бразильский защитник обошелся «Шахтеру» в 6 миллионов евро.

Ранее интерес к Винисуису Тобиасу приписывали также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».