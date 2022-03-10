Ман Сити и Ман Юнайтед готовы побороться за фулбека Шахтера

18-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас заинтересовал английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Пока оба клуба лишь осуществляют предварительное зондирование почвы на предмет подписания футболиста, так как предпочли бы провернуть трансфер в летнее трансферное окно.
Накануне сообщалось, что прямо сейчас подписать Винисиуса Тобиаса не прочь мадридские «Реал» и «Атлетико».
Ранее ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.
Источник — Sport Witness
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