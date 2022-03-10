Ман Сити и Ман Юнайтед готовы побороться за фулбека Шахтера

18-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас заинтересовал английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Пока оба клуба лишь осуществляют предварительное зондирование почвы на предмет подписания футболиста, так как предпочли бы провернуть трансфер в летнее трансферное окно.

Накануне сообщалось, что прямо сейчас подписать Винисиуса Тобиаса не прочь мадридские «Реал» и «Атлетико».

Ранее ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.