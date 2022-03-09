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Юный талант Шахтера заинтересовал Реал и Атлетико

Винисиус Тобиас пока не провел ни одного матча за основу «горняков»

  • 09.03.2022 13:43
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Юный талант Шахтера заинтересовал Реал и Атлетико
© ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Мадридские «Реал» и «Атлетико» изучают возможность подписания 18-летнего правого фулбека «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, который перебрался в Украину в январское трансферное окно.

За Тобиасом мадридские клубы следили еще когда тот выступал на родине, однако в итоге молодой талант перебрался в «Шахтер».

Ныне в «Реале» и «Атлетико» есть проблемы с кадрами на правом фланге обороны, а потому Тобиаса оба клуба рассматривают как потенциально полезную опцию с прицелом до конца текущего сезона.

Ранее ФИФА разрешила легионерам из УПЛ до 30 июня самостоятельно определяться с местом продолжения карьеры, приостановив их контракты с украинскими клубами. Кроме того, в связи с российско-украинской войной было открыто специальное трансферное окно, которое продлится до 7 апреля.

Источник — AS

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