Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «До войны я серьезно думал о возвращении в Динамо Киев»
Украина. Премьер лига
16 мая 2022, 20:56 | Обновлено 16 мая 2022, 21:17
1821
2

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «До войны я серьезно думал о возвращении в Динамо Киев»

Игрок ищет новую команду

16 мая 2022, 20:56 | Обновлено 16 мая 2022, 21:17
1821
2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «До войны я серьезно думал о возвращении в Динамо Киев»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Андрей Ярмоленко покидает «Вест Хэм», однако возвращение в «Динамо» Киев, учитывая текущую ситуацию с войной в Украине, вряд ли состоится.

«Динамо»? Я скажу так: до войны я серьезно задумывался о возвращении в «Динамо» Киев. Я на связи с президентом клуба, с игроками. Это самая родная команда для меня. Конечно, если говорить о завершении карьеры, то мне бы хотелось завершить выступления в Киеве».

«Но пока у меня есть здоровье и силы, я хочу играть на высоком уровне. И сейчас никто не знает, будет ли у нас вообще чемпионат. В Украине про футбол сейчас не думают. Я хочу вернуться, но у меня есть карьера, и ее осталось не так много. Я хочу насладиться футболом, хочу поиграть».

«Последние годы я не так часто играю. И я соскучился по тому, чтобы играть по два матча в неделю», - сказал Ярмоленко.

По теме:
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Помощи для рф не будет. Страны ОДКБ не собираются воевать с Украиной
Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
Андрей Ярмоленко Динамо Киев российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Вацко Live
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
Футбол | 15 мая 2022, 22:30 3
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом

«Атлетико» и «Севилья» разошлись миром в борьбе за третье место

Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Биатлон | 16 мая 2022, 12:15 13
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края

Денис Шаховец – об «этнической украинке», которая де-факто поставила крест на своей карьере

ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
Футбол | 16.05.2022, 11:40
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 16.05.2022, 18:00
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Футбол | 16.05.2022, 13:00
Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
May
Ну вот это время и наступило.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
15.05.2022, 21:21
Война
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
14.05.2022, 18:22 1
Война
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
16.05.2022, 05:20 4
Футбол
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
14.05.2022, 21:20 8
Футбол
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
15.05.2022, 20:21
Футбол
Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды
Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды
14.05.2022, 20:20 3
Война
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
15.05.2022, 04:43 2
Война
Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
15.05.2022, 21:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем