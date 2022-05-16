Андрей ЯРМОЛЕНКО: «До войны я серьезно думал о возвращении в Динамо Киев»
Игрок ищет новую команду
Форвард Андрей Ярмоленко покидает «Вест Хэм», однако возвращение в «Динамо» Киев, учитывая текущую ситуацию с войной в Украине, вряд ли состоится.
«Динамо»? Я скажу так: до войны я серьезно задумывался о возвращении в «Динамо» Киев. Я на связи с президентом клуба, с игроками. Это самая родная команда для меня. Конечно, если говорить о завершении карьеры, то мне бы хотелось завершить выступления в Киеве».
«Но пока у меня есть здоровье и силы, я хочу играть на высоком уровне. И сейчас никто не знает, будет ли у нас вообще чемпионат. В Украине про футбол сейчас не думают. Я хочу вернуться, но у меня есть карьера, и ее осталось не так много. Я хочу насладиться футболом, хочу поиграть».
«Последние годы я не так часто играю. И я соскучился по тому, чтобы играть по два матча в неделю», - сказал Ярмоленко.
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