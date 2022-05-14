Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма

Летом нынешнего года многолетний лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко, очевидно, сменит клубную прописку. После четырех сезонов в «Вест Хэме» украинец не будет настаивать на активации опции пролонгации контракта с «молотобойцами» еще на один сезон, равно как и в самом английском клубе также не настроены на продолжения сотрудничества с Ярмоленко.

В этой связи будет уместно поговорить о наиболее реалистичных вариантах продолжения карьеры для Ярмоленко. Ключевой акцент в этом сделаем не на клубах, а на странах, причем возможность остаться в Англии ныне выглядит для Андрея наименее реалистичной.

ИТАЛИЯ

В конце минувшего года вариант с переездом в итальянскую Серию А для Андрея Ярмоленко казался едва ли не наилучшим из возможных. Тогда на Апеннины как раз вернулся блистательный экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, которому, увы, не удалось стать настолько же успешным, но уже на тренерском мостике в «Дженоа».

Именно в «Дженоа» Ярмоленко активно сватали в ноябре-декабре 2021-го. Тогда в СМИ сообщалось, что «грифоны» будут готовы заплатить за украинца небольшую сумму компенсации, чтобы «Вест Хэм» отпустил вингера за полгода до истечения контракта, но в итоге сделка так и не состоялась. Ныне в «Дженоа» уже вряд ли задумываются над возможностью приглашения Ярмоленко и не только из-за ухода Шевченко, но и из-за реальной возможности вылета в Серию В, куда футболист калибра Андрея попросту не поедет. Впрочем, «грифоны», как и ряд других команд Серии А, очень непрогнозируемые в своем поведении, а потому сбрасывать со счетов окончательно переезд на Апеннины для Ярмоленко не стоит.

ИСПАНИЯ

Еще одна топ-лига, где Ярмоленко наверняка хотелось бы продолжить свое футбольное долголетие. Во-первых, Испания – это приятный климат. Во-вторых, Ла Лига – это добротный с соревновательной точки зрения турнир. В-третьих, на Пиренеях у украинца действительно появился вполне себе конкретный вариант.

Речь идет о «Севилье», которая крайне близка к тому, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Поговаривают, что интерес к Ярмоленко со стороны «нервионцев» - это результаты работы спортивного директора клуба легендарного Рамона Мончи. Тот якобы осознает, что летом «Севилья» может потерять некоторых игроков атакующей линии, а потому заблаговременно подыскивает для них замену. Причем, исходя из двух принципов – новичок должен быть не только недорогим (а свободный агент Ярмоленко – это вообще удача для «нервионцев»), но еще и иметь опыт выступлений на хорошем уровне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Последний фактор у Ярмоленко более чем значимый, ведь помимо «Вест Хэма» на его счету немало матчей за киевское «Динамо», дортмундскую «Боруссию» и, конечно же, сборную Украины. Поэтому главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги очень заинтересован в подписании 32-летнего Ярмоленко, и вариант с переездом Андрея на Пиренеи в последние дни стал едва ли не наиболее актуальным с точки зрения дальнейших карьерных перспектив украинского вингера.

США / КАНАДА

Еще в начале осени 2020 года некоторые источники утверждали, что Андрей Ярмоленко имеет предложения от клубов из МЛС – высшего дивизиона профессионального футбола в США и Канаде. Однако тогда до какой-либо конкретики дело не дошло, потому как «Вест Хэм» не особо и настаивал на уходе украинца, а тот имел свои взгляды на дальнейшую карьеру.

В феврале минувшего года журналист Александр Денисов отмечал, что в зимнее трансферное окно на Ярмоленко действительно выходили представители из МЛС, которые предлагали крайне выгодные условия, но украинский вингер отказался. Назывался даже конкретный клуб, интересовавшийся услугами Ярмоленко – «Интер Майами», одним из совладельцев которого является легендарный англичанин Дэвид Бекхэм. Однако на горизонте у Ярмоленко была возможность сыграть со сборной Украины в финальной части Евро-2020, и вингер решил остаться в «Вест Хэме», понимая, что отъезд за океан может существенно снизить его шансы на попадание в состав «сине-желтых», или уж точно – в основу.

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Сейчас ситуация кардинально иная. В 32 года Ярмоленко все еще стремится оставаться важным игроком для сборной Украины, но команда Петракова пока еще не гарантировала себе путевку в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре, и в случае попадания туда, скорее всего, будет вынуждена делать максимальную ставку на футболистов, выступающих за пределами страны. Все из-за проклятой войны, развязанной против нашего государства рашистами… Поэтому пребывания в заграничном клубе, пусть и заокеанском, может стать плюсом для Ярмоленко, особенно, если там он будет получать регулярную игровую практику.

ТУРЦИЯ

Турция может стать практически беспроигрышным вариантом для Андрея Ярмоленко по целому ряду причин. Во-первых, в тамошней Суперлиге клубы по-прежнему предпочитают делать ставку на опытных игроков с именем, которые уже не вытягивают интенсивность топ-чемпионатов, но все еще на многое способны в плане работы с мячом. Во-вторых, в Турции звездных футболистов редко когда обижают в плане заработной платы. В-третьих, в этом чемпионате Ярмоленко также может претендовать на регулярное место в составе своей новой команды, что хорошо и для его перспектив в национальной сборной. Наконец, в-четвертых, именно в Турции у Андрея, кажется, может возникнуть широкий выбор вариантов.

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Еще летом минувшего года в СМИ активно писали, что интерес к Ярмоленко проявляют все три стамбульских гранда – «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Последний в итоге несколько сдал позиции в переговорах, но «львы» и «желтые канарейки» были готовы идти до конца. Оба клуба, как писали, договорились с «Вест Хэмом», и не прочь были почти полностью удовлетворить финансовые аппетиты самого украинца, но в итоге сделка не состоялась, а Андрей остался в Лондоне еще на сезон.

В конце 2021 года сообщалось, что услуги Ярмоленко были предложены «Трабзонспору», который как раз подыскивал замену для Жервиньо. Но и там в январе не дошло до конкретики, хотя в целом украинец являлся интересной опцией для «бордово-голубых». Примечательно, что по итогам сезона «Трабзонспор» сенсационно взял чемпионство в Турции, и теперь сыграет в Лиге чемпионов, где футболист калибра Ярмоленко, имеющий серьезный опыт выступлений на таком уровне, вряд ли будет лишним. Так что ждем развития событий, памятуя о том, что турки очень любят поднимать шумиху и настоящие мастера в вопросах торговли…

УКРАИНА

Теоретически Андрей Ярмоленко нынешним летом может вернуться и в Украину. Здесь вариант для вингера лишь один – «Динамо», в котором футболист и сделал себе имя на профессиональном уровне. Интересно, что осенью минувшего года президент «бело-синих» Игорь Суркис заявлял, что с удовольствием предоставит Ярмоленко возможность завершить карьеру в «Динамо» – так, как когда-то сделал его звездный предшественник и тезка Шевченко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Возможно, Ярмоленко где-то для себя и планировал возвращение в Украину летом 2022-го, но злобные российские орки сделали невозможным на текущий момент полноценную мирную жизнь в стране, в том числе и безопасное проведение футбольного чемпионата. Под вопросом даже следующий розыгрыш УПЛ, а потому возвращаться в неизвестность, пусть даже и в горячо любимую родную страну – это вряд ли тот путь, который в данный момент выберет Ярмоленко. Наверняка Андрей еще рассчитывает поиграть пару лет на хорошем уровне, а уже затем задумается о символизме в вопросе завершения карьеры. Поэтому ждать Ярмоленко в Украине летом, скорее всего, можно будет только в частном порядке – например, с целью благотворительности и моральной поддержки. А там… Возможно, Андрей решит приятно удивить соотечественников и в столь сложный момент остаться с ними рядом – плечом к плечу?..