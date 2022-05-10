Фатих Терим: Император Галатасарая в ожидании следующего шага

Нынешний сезон складывается крайне неудачно для одного из грандов турецкого футбола и самого титулованного клуба тамошней Суперлиги (22 чемпионства) – «Галатасарая». Это привело к тому, что в начале января руководство отправило в отставку с поста наставника команды легендарного Фатиха Терима, на смену которому был призван экс-ассистент Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити» Доменек Торрен. Однако в первых трех матчах под руководством испанца «львы» в чемпионате не добыли ни единого очка, да и впоследствии не смогли совершить существенного рывка вверх, занимая ныне лишь крайне скромное 13-е место в турнирной таблице…

Торрен, подписавший контракт до лета 2023 года, по мнению многих турецких обозревателей, вряд ли продержится на своей должности более полугода, вследствие чего в Турции многие не исключают, что вскоре на пост коуча «Галатасарая» может вернуться все тот же… Фатих Терим, который успеет за это время несколько «перезагрузить батарейки».

Терим – действительно легендарная личность в истории «Галатасарая». В качестве игрока он провел одиннадцать лет на «Али Сами Йен» - с 1974 по 1985 годы. За этот период Фатих ни разу не становился чемпионом страны, но трижды побеждал в Кубке и один раз – в Суперкубке Турции. Стабильно добротные выступления в стане «львов» приводили и к регулярным вызовам Терима в национальную команду, в футболке которой тот провел 54 матча.

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По воспоминаниям ныне покойного югославского экс-тренера Абдулы Гечича, который существенную часть своей карьеры провел в турецких командах и пересекался с Теримом в «Адана Демирспоре», Фатих по стилю игры очень напоминал известного немца Франца Беккенбауэра. Оба они играли так называемого либеро (свободного защитника) и добивались прекрасных результатов, так как противостоять им побаивались даже самые сильные форварды того времени.

Когда Терим повесил бутсы на гвоздь, то ни у кого в Турции не возникало сомнений, что он обязательно попробует себя на тренерской стезе. В 1987 году Фатих принял «Анкарагюджю», где провел всего два года, после чего без особых успехов сезон отработал с «Гезтепе», а затем получил предложение возглавить молодежную сборную Турции, параллельно став ассистентом немецкого коуча Зеппа Пионтека в национальной команде страны. Спустя три года Терим сменил Пионтека у руля сборной Турции, сумев вывести этот коллектив в финальную часть Евро-1996.

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На том континентальном первенстве турки проиграли три матча из трех, однако Фатих Терим получил предложение от практически родного для него «Галатасарая», в первый раз в своей карьере возглавив «львов». При нем стамбульцы осуществили серьезный рывок в качестве выступлений и результатах. Терим сменил в «Галатасарае» шотландца Грэма Сунесса, и с ходу провел масштабную реконструкцию состава. По решению новоиспеченного коуча Стамбул покинули легионеры Дин Сондерс, Ульрих Ван Гоббел и Брэд Фридель. Вместо них «Галатасарай» подписал румына Георге Хаджи из «Барселоны», его соотечественников Адриана Илие и Юлиана Филипеску из «Стяуа», а также турецких исполнителей Хакана Шукюра и Умита Давалу, ставших наряду с Бюлентом Коркмазом одними из главных символов тогдашних успехов «львов».

Терим понимал, что его обновленной команде нужны и опытные футболисты из-за границы, которые бы добавили многообразия в игру, повышая ее качество и стабильность результатов. Благодаря этой стратегии, в последующие годы игроками «Галатасарая» стали Георге Попеску, Клаудио Таффарел и Марио Жардел.

В итоге «Галатасарай» с 1996 по 2000 годы выиграл четыре чемпионских титула кряду, причем первый из них был взят всего-то с двумя поражениями в 34 матчах, когда команда сразу на восемь очков на финише опередила «Бешикташ» и на девять – «Фенербахче». Финалом того великолепного приключения Фатиха Терима в «Галатасарае» стал триумф в Кубке УЕФА-1999/2000, который «львы» сенсационно выиграли у «Арсенала» в серии пенальти.

Затем Терима позвали в Италию, где он относительно недолго поработал с «Фиорентиной» и «Миланом». Нельзя говорить, что турецкий «Император» провалился на Апеннинах, но очевидно, он рассчитывал на большее, когда уезжал в Серию А. Летом 2002 года Терим принял предложение вернуться в «Галатасарай», который на тот момент испытывал серьезные финансовые проблемы.

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Несмотря на то, что Териму удалось привести за собой в команду таких игроков, как Абель Шавьер, Хаим Ревиво, Эльвир Балич и Франк де Бур, ее результаты стали заметно ухудшаться в сравнении с первой «каденцией» Фатиха в Стамбуле. В сезоне-2002/03 «Галатасарай» финишировал вторым, а спустя год и вовсе оказался на катастрофическом шестом месте, пропустив вперед не только «Фенербахче», «Трабзонспор» и «Бешикташ», но и куда более скромные «Газиантепспор» с «Денизлиспором».

Фатих Терим не смог равнодушно смотреть на то, как валится его детище, и ушел в отставку еще в марте 2004-го. Нетрудоустроенным он оставался более года, после чего во второй раз получил предложение встать у руля национальной сборной Турции, работа с которой снова «воскресила» тренерскую карьеру «Императора». Терим опять вывел турков в финальную часть чемпионата Европы, но в 2008 году его команда сумела громко выстрелить, добравшись аж до полуфинала турнира, где минимально уступила Германии (2:3).

Вскоре Терима снова позвали в «Галатасарай» - уже в третий раз. Он с ходу выиграл два чемпионства, а также привлек в коллектив множество известных личностей: таких как Эммануэль Эбуэ, Фернандо Муслера, Йохан Эльмандер, Томаш Уйфалуши, Альберт Риера, Фелипе Мело, Дидье Дрогба, Уэсли Снейдер и Хамит Алтынтоп. По итогам сезона-2012/13 «Галатасарай» сразу на 10 очков опередил «Фенербахче», однако уже в начале следующего чемпионата Фатих был уволен, так как отказался продлевать контракт с клубом, потому как с августа начал совмещать работу в нем с аналогичной должностью в национальной сборной Турции.

Последний (пока?) – четвертый – приход Фатиха Терима на тренерский мостик «Галатасарая» состоялся в декабре 2017 года. Команда, которой тогда руководил Игор Тудор, внезапно откатилась на третье место по ходу соревновательного процесса, вследствие чего боссы приняли решение снова обратиться за помощью к «Императору». И Терим опять с ходу настроил все наилучшим образом, благодаря чему «Галатасарай» стал чемпионом в следующие два года. Увы, но потом снова случилось своеобразное отступление с ранее занятых позиций – шестое и второе места, а в середине сезона-2021/22 «Императору» в Стамбуле опять указали на дверь. Символично, что после этого он в социальной сети оставил две фотографии, на которых запечатлелись моменты его первого и последнего прихода в клуб…

Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam… pic.twitter.com/Iqf4FUOxRP — Fatih Terim (@fatihterim) January 13, 2022

В 584 матчах, которые Терим провел в качестве наставника «Галатасарая», его команда одержала 335 побед. За это время «львы» восемь раз становились чемпионами Турции, четырежды побеждали в Суперкубке страны и трижды – в Кубке. Особняком стоит победа «Галатасарая» в Кубке УЕФА в 2000 году, которая сделала Фатиха Терима великим тренером не только по меркам Турции, но и для всей Европы.

Неудивительно, что за Теримом в «Галатасарае» прочно закрепилось прозвище «Император», ведь именно он является самым успешным тренером в истории клуба. Что будет в карьере 68-летнего специалиста дальше? Это очень интересный вопрос, которым в Турции задаются многие обозреватели. Кто-то полагает, что через год-полтора Фатих снова вернется в родной «Галатасарай», но большинство все-таки думают, что фотография в соцсетях, размещенная Теримом, имеет более практическое значение, чем просто минутка сентиментальности. Если «Император» более никогда не вернется в тренерское кресло «Галатасарая», то, вероятно, наилучшим решением для всех будет, если на следующих президентских выборах в клубе именно Фатих станет победителем. Иначе, даже несмотря на возраст Терима, было бы крайне глупо заканчивать многолетнее сотрудничество, так долго приносившее успех каждой из сторон…