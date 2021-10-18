Игорь СУРКИС: «С удовольствием дам Ярмоленко закончить карьеру в Динамо»

Но никаких предварительных договоренностей с игроком не существует

  • 18.10.2021 11:14
  • 2665 просмотров
  • 8 комментариев
Игорь СУРКИС: «С удовольствием дам Ярмоленко закончить карьеру в Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, существует ли договоренность с 31-летним украинским вингером «Вест Хэма» Андреем Ярмоленко, что он закончит карьеру в киевском клубе.

«Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием предоставлю ему возможность закончить карьеру в родном клубе. С огромным уважением отношусь к тому, что он сделал для «Динамо», и считаю его очень порядочным человеком», — отметил Суркис.

Контракт Ярмоленко принадлежал «Динамо» с 2006 по 2017 годы, после чего футболист перешел в дортмундскую «Боруссию» за €25 миллионов.

Соглашение Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2022 года.

Источник — ТаТоТаке

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 18.10.2021 11:31
    +3
    Так подписуй зимой, пускай вест хем отпускает, думаю что они и сами будут рады разорвать контракт при такой зарплате, другое дело что Андрей будет просить оклад как в АПЛ , или в Турцию поедет.
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    SergRV
    online
    SergRV, 18.10.2021 11:59
    +2
    Я думаю, что Ярмоленко выберет синицу в руке в Киеве и не будет бегать за сомнительными прибылями от шейхов, которые очень не стабильны.
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    Calm
    online
    Calm, 18.10.2021 11:52
    0
    Умник, 18.10.2021 11:51
    А куда девать Циганкова Караваева ?.
    караваева в десну, цыганкова в Европу
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    Умник
    online
    Умник, 18.10.2021 11:51
    0
    Calm, 18.10.2021 11:40
    да, пора Андрею домой
    А куда девать Циганкова Караваева ?.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 18.10.2021 11:53
    -1
    Умник, 18.10.2021 11:51
    А куда девать Циганкова Караваева ?.
    прям уж там, золото партии неприкосновенное))
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    Shara
    online
    Shara, 18.10.2021 12:15
    -2
    Хитрый какой. И не надо никого покупать, а о зарплате договорятся. Интересно, что дед скажет по этому поводу.
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    Calm
    online
    Calm, 18.10.2021 11:40
    -2
    да, пора Андрею домой
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    Dreifus
    online
    Dreifus, 18.10.2021 11:21
    -4
    Да и доча довольна будет
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