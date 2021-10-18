Игорь СУРКИС: «С удовольствием дам Ярмоленко закончить карьеру в Динамо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, существует ли договоренность с 31-летним украинским вингером «Вест Хэма» Андреем Ярмоленко, что он закончит карьеру в киевском клубе.

«Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием предоставлю ему возможность закончить карьеру в родном клубе. С огромным уважением отношусь к тому, что он сделал для «Динамо», и считаю его очень порядочным человеком», — отметил Суркис.

Контракт Ярмоленко принадлежал «Динамо» с 2006 по 2017 годы, после чего футболист перешел в дортмундскую «Боруссию» за €25 миллионов.

Соглашение Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2022 года.