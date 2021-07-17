Успешные торги с Вест Хэмом. Ярмоленко близок к переходу в Фенербахче

Турецкий клуб «Фенербахче» уладил все детали трансфера из «Вест Хэма» вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко.
На некоторое время переговоры зашли в тупик. Однако «канарейки» сделали новое предложение, которое устроило «молотобойцев».
Переговорный процесс еще продолжается, но 31-летний Ярмоленко очень близок к переходу в «Фенербахче».
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Источник — Fanatik
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