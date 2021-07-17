Успешные торги с Вест Хэмом. Ярмоленко близок к переходу в Фенербахче

«Канарейки» сделали новое предложение, которое устроило «молотобойцев»

  • 17.07.2021 06:50
  • 574 просмотра
  • 1 комментарий
Успешные торги с Вест Хэмом. Ярмоленко близок к переходу в Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий клуб «Фенербахче» уладил все детали трансфера из «Вест Хэма» вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко.

На некоторое время переговоры зашли в тупик. Однако «канарейки» сделали новое предложение, которое устроило «молотобойцев».

Переговорный процесс еще продолжается, но 31-летний Ярмоленко очень близок к переходу в «Фенербахче».

Источник: Ярмоленко согласился на предложение Фенербахче

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Источник — Fanatik

(3 голоса)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 17.07.2021 07:03
    0
    А Ярмоленко об этом знает?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 17.07.2021 07:03
    0
    А Ярмоленко об этом знает?
    Ссылка
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