Источник: Ярмоленко согласился на предложение Фенербахче

Турецкий клуб предложил украинскому вингеру зарплату в 3 млн евро в год

  • 10.07.2021 08:25
  • 1141 просмотр
  • 2 комментария
Источник: Ярмоленко согласился на предложение Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер английского клуба «Вест Хэм» Андрей Ярмоленко согласился на переход в турецкий «Фенербахче», информирует издание Fanatik.

«Фенербахче» предложил украинцу зарплату в 3 млн евро в год и опередил другого конкурента в погоне за Андреем – «Галатасарай», который предлагал 2,5 млн евро в год.

31-летний Ярмоленко имеет действующий контракт с «Вест Хэмом» до лета 2022 года, и «молотобойцы» изучают возможности продажи вингера.

Ярмоленко играет за «Вест Хэм» с 2018 года. В минувшем сезоне провел 22 матча и забил 3 мяча.

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Источник — Fanatik

(2 голоса)

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Комментарии
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 10.07.2021 08:41
    0
    Trollface, 10.07.2021 08:34
    Пол ляма все решили. Яромоленко даже не думал.
    обычному человеку у нас в стране пол ляма за всю жизнь не заработать
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.07.2021 08:34
    +1
    Пол ляма все решили. Яромоленко даже не думал.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.07.2021 08:34
    +1
    Пол ляма все решили. Яромоленко даже не думал.
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 10.07.2021 08:41
    0
    Trollface, 10.07.2021 08:34
    Пол ляма все решили. Яромоленко даже не думал.
    обычному человеку у нас в стране пол ляма за всю жизнь не заработать
    Ссылка
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