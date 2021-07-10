Источник: Ярмоленко согласился на предложение Фенербахче

Украинский вингер английского клуба «Вест Хэм» Андрей Ярмоленко согласился на переход в турецкий «Фенербахче», информирует издание Fanatik.
«Фенербахче» предложил украинцу зарплату в 3 млн евро в год и опередил другого конкурента в погоне за Андреем – «Галатасарай», который предлагал 2,5 млн евро в год.
31-летний Ярмоленко имеет действующий контракт с «Вест Хэмом» до лета 2022 года, и «молотобойцы» изучают возможности продажи вингера.
Ярмоленко играет за «Вест Хэм» с 2018 года. В минувшем сезоне провел 22 матча и забил 3 мяча.
Источник — Fanatik
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