Ярмоленко выбирает между Галатасараем и Фенербахче

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко, который накануне с национальной командой завершил выступления на Евро-2020, вскоре может перейти в один из турецких клубов.

Интерес к Ярмоленко проявляют два тамошних гранда – «Галатасарай» и «Фенербахче», которые хотят воспользоваться готовностью «Вест Хэма» отпустить украинца за небольшую компенсацию.

Отмечается, что Ярмоленко через своего агента уже ведет активные консультации по поводу трансфера в Турцию. Возможность поиграть в этой стране видится для Андрея хорошим шансом показать себя.

«Галатасарай» уже сделал официальное предложение Ярмоленко. В этом клубе выразили готовность платить украинцу по 2,5 миллиона евро в год. После этого на горизонте возник «Фенербахче», где Ярмоленко пообещали уже 3 миллиона евро в год.

Известно, что Ярмоленко отклонил предложение «Галатасарая», полагая, что вариант с «Фенербахче» является более интересным. Впрочем, окончательное решение украинец пообещал принять после окончания выступлений со сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Вест Хэме» Ярмоленко получает порядка 6 миллионов фунтов в год.