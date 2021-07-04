Ярмоленко выбирает между Галатасараем и Фенербахче

Два турецких гранда ведут оживленную борьбу за право подписать украинского вингера

  • 04.07.2021 11:33
  • 1837 просмотров
  • 5 комментариев
Ярмоленко выбирает между Галатасараем и Фенербахче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко, который накануне с национальной командой завершил выступления на Евро-2020, вскоре может перейти в один из турецких клубов.

Интерес к Ярмоленко проявляют два тамошних гранда – «Галатасарай» и «Фенербахче», которые хотят воспользоваться готовностью «Вест Хэма» отпустить украинца за небольшую компенсацию.

Отмечается, что Ярмоленко через своего агента уже ведет активные консультации по поводу трансфера в Турцию. Возможность поиграть в этой стране видится для Андрея хорошим шансом показать себя.

«Галатасарай» уже сделал официальное предложение Ярмоленко. В этом клубе выразили готовность платить украинцу по 2,5 миллиона евро в год. После этого на горизонте возник «Фенербахче», где Ярмоленко пообещали уже 3 миллиона евро в год.

Известно, что Ярмоленко отклонил предложение «Галатасарая», полагая, что вариант с «Фенербахче» является более интересным. Впрочем, окончательное решение украинец пообещал принять после окончания выступлений со сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Вест Хэме» Ярмоленко получает порядка 6 миллионов фунтов в год.

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Источник — Haber365

(7 голосов)

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Комментарии
    Alesana
      Alesana, 04.07.2021 12:02
    -2
    UKRAINE FAN, 04.07.2021 11:51
    В Турции еще побегает. А от на евро было видно что его максимум это 70 мин игрового времени на топ уровни
    В Турции ещё побегает... Разве что голышом по пляжу
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.07.2021 11:51
    0
    В Турции еще побегает. А от на евро было видно что его максимум это 70 мин игрового времени на топ уровни
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 04.07.2021 11:41
    +1
    Там тоже будет не мед. Физически он не готов играть. Больше стоит чем бегает.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 04.07.2021 11:38
    -6
    нужно триумфальное возвращение в Рогостан,вы шо! какая Турция,вчерашний день
    Ссылка
    Alesana
      Alesana, 04.07.2021 11:36
    -3
    На пенсію
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 04.07.2021 11:41
    +1
    Там тоже будет не мед. Физически он не готов играть. Больше стоит чем бегает.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.07.2021 11:51
    0
    В Турции еще побегает. А от на евро было видно что его максимум это 70 мин игрового времени на топ уровни
    Ссылка
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