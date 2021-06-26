Около 5 миллионов. Вест Хэм рассчитывает продать Ярмоленко

По информации британских СМИ, «Вест Хэм» будет рад продать Андрея Ярмоленко, который не входит в планы наставника Дэвида Мойеса.
Однако с учетом высокой зарплаты игрока, клуб хотел бы не просто избавиться от украинского вингера, а выручить за него около 5 миллионов фунтов.
Не исключено, что два гола и ассист, которые Ярмоленко уже сделал на Евро-2020, помогут выручить необходимую сумму.
Ранее сообщалось, что интерес к Андрею имеют турецкие клубы. Сам Ярмоленко заявил, что сейчас не думает о клубных делах и сосредоточен на Евро-2020.
Источник — Football London
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пошел бы Андрей на уменьшение зарплаты?
пошел бы Андрей на уменьшение зарплаты?
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