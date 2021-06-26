Около 5 миллионов. Вест Хэм рассчитывает продать Ярмоленко

Украинец имеет все шансы сменить команду

  • 26.06.2021 20:29
  • 629 просмотров
  • 3 комментария
Около 5 миллионов. Вест Хэм рассчитывает продать Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, «Вест Хэм» будет рад продать Андрея Ярмоленко, который не входит в планы наставника Дэвида Мойеса.

Однако с учетом высокой зарплаты игрока, клуб хотел бы не просто избавиться от украинского вингера, а выручить за него около 5 миллионов фунтов.

Не исключено, что два гола и ассист, которые Ярмоленко уже сделал на Евро-2020, помогут выручить необходимую сумму.

Ранее сообщалось, что интерес к Андрею имеют турецкие клубы. Сам Ярмоленко заявил, что сейчас не думает о клубных делах и сосредоточен на Евро-2020.

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Источник — Football London

(6 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.06.2021 20:38
    0
    Maks23, 26.06.2021 20:35
    За эти деньги желающие будут..но вряд-ли андрюша пойдёт на уменьшение зарплаты..
    Пойдёт, если не захочет опять на лавке сидеть, и так подколымил уже нормально
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 26.06.2021 20:35
    +1
    За эти деньги желающие будут..но вряд-ли андрюша пойдёт на уменьшение зарплаты..
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 26.06.2021 20:35
    +1
    за 5 лямов Суркис мог бы и выкупить назад, но
    пошел бы Андрей на уменьшение зарплаты?
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 26.06.2021 20:35
    +1
    За эти деньги желающие будут..но вряд-ли андрюша пойдёт на уменьшение зарплаты..
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 26.06.2021 20:35
    +1
    за 5 лямов Суркис мог бы и выкупить назад, но
    пошел бы Андрей на уменьшение зарплаты?
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.06.2021 20:38
    0
    Maks23, 26.06.2021 20:35
    За эти деньги желающие будут..но вряд-ли андрюша пойдёт на уменьшение зарплаты..
    Пойдёт, если не захочет опять на лавке сидеть, и так подколымил уже нормально
    Ссылка
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