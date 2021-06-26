Около 5 миллионов. Вест Хэм рассчитывает продать Ярмоленко

По информации британских СМИ, «Вест Хэм» будет рад продать Андрея Ярмоленко, который не входит в планы наставника Дэвида Мойеса.

Однако с учетом высокой зарплаты игрока, клуб хотел бы не просто избавиться от украинского вингера, а выручить за него около 5 миллионов фунтов.

Не исключено, что два гола и ассист, которые Ярмоленко уже сделал на Евро-2020, помогут выручить необходимую сумму.

Ранее сообщалось, что интерес к Андрею имеют турецкие клубы. Сам Ярмоленко заявил, что сейчас не думает о клубных делах и сосредоточен на Евро-2020.