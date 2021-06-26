Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы еще не показали своего максимума на Евро-2020»

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пообщался с прессой за несколько дней до матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (29 июня):

- В 2012 году ты принимал участие в памятном матче Евро против Швеции. Насколько изменились шведы с того матча? Насколько будет сказываться отсутствие Златана Ибрагимовича?

- Нет смысла сравнивать тот турнир и этот, это абсолютно разные команды. Мы настраиваемся на серьезную игру, тренерский штаб нам покажет, за счет чего мы можем обыграть эту команду. Мы постараемся показать хорошую игру.

- Оцените свою физическую форму и форму команды. Будет ли ощущаться преимущество в два дня отдыха над шведами?

- Все ребята себя хорошо чувствуют. В матче с Австрией мы много бегали и уставали, потому что много теряли мяч. В такой ситуации ты всегда будешь выглядеть уставшим. Мы провели хорошую подготовку, физически все должно быть в порядке. То, что у нас есть на два дня больше на подготовку, будет играть огромную роль, надеюсь, мы это используем.

- В чем секрет вашего взаимопонимания с Романом Яремчуком?

- Секрет прост: Рома – хороший нападающий, который всегда открывается и ищет моменты. С ним всегда легко играть, вот и весь секрет.

- Не отвлекает ли вас неопределенная ситуация в вашем клубе от игр сборной?

- Абсолютно нет. Все мои мысли только со сборной. Я понимаю, насколько важны сейчас игры и результат. Все мои мысли – со сборной. Когда вернусь в клуб – тогда буду заниматься клубными делами.

- Мы все видели видео, где капитан сборной Венгрии настраивает команду на матч. А как вы настраиваете команду?

- Да, видел, классное видео. Я считаю, что каждый должен настраивать себя, и не нужно говорить ничего особенного перед играми. Я из тех, что привык меньше говорить и больше доказывать делом. У каждого свой подход. У нас перед игрой в основном говорит главный тренер.

- Фил Фоден заявил, что если Англия выиграет Евро, то вся команда сделает прическу как у него. Что вы готовы сделать в случае победы на Евро?

- Я уже не в том возрасте, чтобы рисковать своими волосами. Если я сделаю что-то не так – потом может уже и не вырасти (смеется).

- Какие сильные стороны этой сборной Швеции?

- Они заслуженно вышли с первого места в группе. Мы настраиваемся на хорошую игру, победит сильнейший.

- Есть основания полагать, что в матче со Швецией сборная Украины изменится структурно?

- Все карты я вам открывать не могу. Мы можем отвечать только за самоотдачу и исполнение того, о чем просит тренерский штаб.

- Позади групповой этап Евро. Какие матчи, какие команды вас удивили?

- Это Евро подтверждает, что слабых команд нет, футбол в мире выровнялся. Каждый может обыграть каждого. Нет игры, которую я мог бы выделить.

Нас критикуют за игру и результат, и отчасти с этой критикой я согласен. Но я бы попросил внести больше позитива, мы все же вышли из группы, это была наша минимальна задача. Да, нам повезло, и мы плохо сыграли с Австрией. Но мы вышли, и давайте двигаться вперед с позитивными мыслями.

- Ожидалось, что лидерами команды на Евро-2020 будут Зинченко и Малиновский, а тащит команду Ярмоленко, которого все уже списали. Вас это мотивирует?

- Я уже неоднократно говорил, что чем больше журналисты пишут, что я старый, тем больше меня это мотивирует доказывать, что это не так.

- Со Швецией вы играете в Глазго. Вас ждет довольно длинный перелет и большой перепад температур. Шведы базируются у себя дома, им ближе, и нет такого перепада температур. Вам будет сложно перестроиться?

- В Глазго сейчас 18-20 градусов, это идеальная температура для того, чтобы показывать качественный, интенсивный футбол. В Будапеште жарковато, тяжело тренироваться и играть. Так что нам наоборот будет легче.

- Какой была ваша реакция на матч Швеция – Польша. Вы болели за шведов?

- Конечно, нам хотелось остаться на турнире. Были двоякие впечатления, мы пока что не показали своего максимума. Мы понимали, какой результат нам нужен, все ребята смотрели, переживали. Спасибо сборной Швеции, теперь нам играть с ними. Будем стараться играть в наш футбол и показать максимум. Мы понимает, что пока наша игра оставляет желать лучшего.