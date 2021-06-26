Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы еще не показали своего максимума на Евро-2020»

Форвард сборной Украины – о матче против Швеции

  • 26.06.2021 12:23
  • 2226 просмотров
  • 21 комментарий
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы еще не показали своего максимума на Евро-2020»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пообщался с прессой за несколько дней до матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (29 июня):

- В 2012 году ты принимал участие в памятном матче Евро против Швеции. Насколько изменились шведы с того матча? Насколько будет сказываться отсутствие Златана Ибрагимовича?
- Нет смысла сравнивать тот турнир и этот, это абсолютно разные команды. Мы настраиваемся на серьезную игру, тренерский штаб нам покажет, за счет чего мы можем обыграть эту команду. Мы постараемся показать хорошую игру.

- Оцените свою физическую форму и форму команды. Будет ли ощущаться преимущество в два дня отдыха над шведами?
- Все ребята себя хорошо чувствуют. В матче с Австрией мы много бегали и уставали, потому что много теряли мяч. В такой ситуации ты всегда будешь выглядеть уставшим. Мы провели хорошую подготовку, физически все должно быть в порядке. То, что у нас есть на два дня больше на подготовку, будет играть огромную роль, надеюсь, мы это используем.

- В чем секрет вашего взаимопонимания с Романом Яремчуком?
- Секрет прост: Рома – хороший нападающий, который всегда открывается и ищет моменты. С ним всегда легко играть, вот и весь секрет.

- Не отвлекает ли вас неопределенная ситуация в вашем клубе от игр сборной?
- Абсолютно нет. Все мои мысли только со сборной. Я понимаю, насколько важны сейчас игры и результат. Все мои мысли – со сборной. Когда вернусь в клуб – тогда буду заниматься клубными делами.

- Мы все видели видео, где капитан сборной Венгрии настраивает команду на матч. А как вы настраиваете команду?
- Да, видел, классное видео. Я считаю, что каждый должен настраивать себя, и не нужно говорить ничего особенного перед играми. Я из тех, что привык меньше говорить и больше доказывать делом. У каждого свой подход. У нас перед игрой в основном говорит главный тренер.

- Фил Фоден заявил, что если Англия выиграет Евро, то вся команда сделает прическу как у него. Что вы готовы сделать в случае победы на Евро?
- Я уже не в том возрасте, чтобы рисковать своими волосами. Если я сделаю что-то не так – потом может уже и не вырасти (смеется).

- Какие сильные стороны этой сборной Швеции?
- Они заслуженно вышли с первого места в группе. Мы настраиваемся на хорошую игру, победит сильнейший.

- Есть основания полагать, что в матче со Швецией сборная Украины изменится структурно?
- Все карты я вам открывать не могу. Мы можем отвечать только за самоотдачу и исполнение того, о чем просит тренерский штаб.

- Позади групповой этап Евро. Какие матчи, какие команды вас удивили?
- Это Евро подтверждает, что слабых команд нет, футбол в мире выровнялся. Каждый может обыграть каждого. Нет игры, которую я мог бы выделить.

Нас критикуют за игру и результат, и отчасти с этой критикой я согласен. Но я бы попросил внести больше позитива, мы все же вышли из группы, это была наша минимальна задача. Да, нам повезло, и мы плохо сыграли с Австрией. Но мы вышли, и давайте двигаться вперед с позитивными мыслями.

- Ожидалось, что лидерами команды на Евро-2020 будут Зинченко и Малиновский, а тащит команду Ярмоленко, которого все уже списали. Вас это мотивирует?
- Я уже неоднократно говорил, что чем больше журналисты пишут, что я старый, тем больше меня это мотивирует доказывать, что это не так.

- Со Швецией вы играете в Глазго. Вас ждет довольно длинный перелет и большой перепад температур. Шведы базируются у себя дома, им ближе, и нет такого перепада температур. Вам будет сложно перестроиться?
- В Глазго сейчас 18-20 градусов, это идеальная температура для того, чтобы показывать качественный, интенсивный футбол. В Будапеште жарковато, тяжело тренироваться и играть. Так что нам наоборот будет легче.

- Какой была ваша реакция на матч Швеция – Польша. Вы болели за шведов?
- Конечно, нам хотелось остаться на турнире. Были двоякие впечатления, мы пока что не показали своего максимума. Мы понимали, какой результат нам нужен, все ребята смотрели, переживали. Спасибо сборной Швеции, теперь нам играть с ними. Будем стараться играть в наш футбол и показать максимум. Мы понимает, что пока наша игра оставляет желать лучшего.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 26.06.2021 13:23
    0
    Андрюха нужен гол ещё в 1/8
    Глядишь и вариант с топ5 для продолжения карьеры подъедет.
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
      Liverpool1982r, 26.06.2021 13:11
    -1
    Мазепа ще тоже був той підсрачник
    Ссылка
    Sergiy20
    online
      Sergiy20, 26.06.2021 13:04
    0
    Kapitoshka, 26.06.2021 12:55
    Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы еще не показали своего максимума на Евро-2020»
    Надіюсь все ж не максимума дна...
    Як би за погану гру була відповідальність у вигляді тюрми, розтрілу чи сепуку... а не вагон критики, то хоча б проявляли старанність на полі)
    Побачимо чи скурають шведи як колись під Полтавою!
    Зовсім не коректне порівняння про поразку шведів під Полтавою. Союзниками шведів тоді були як раз українці на чолі з Мазепою.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 26.06.2021 13:00
    +2
    Оказывается у Украины найменьшее число футболистов выступает в Топ 5 лиг Европы, - всего три. Когда например у Чехии и Швеции по 10. У Дании, Швейцарии, Австрии - по 18-20. Так что нечего удивляться таким результатам. Наша школа футбола очень отсталая, в Европе наши футболисты никому не нужны. Только украинцы называют их "перспективными". Почему? Потому что "wishful thinking", нам бы хотелось бы, так как они наши. Но реальность более сурова, чем кажется.
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
      Liverpool1982r, 26.06.2021 12:56
    -1
    Бєсєдіна треба випускати замістьЯремчука коли результат треба утримати потрібний
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 26.06.2021 12:55
    +1
    Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы еще не показали своего максимума на Евро-2020»
    Надіюсь все ж не максимума дна...
    Як би за погану гру була відповідальність у вигляді тюрми, розтрілу чи сепуку... а не вагон критики, то хоча б проявляли старанність на полі)
    Побачимо чи скурають шведи як колись під Полтавою!
    Ссылка
    Alexander S
    online
      Alexander S, 26.06.2021 12:49
    0
    Прийди, прийди, весняночко
    Та й не забарися
    А ми вийдем на юлицю
    Будем любитися
    Весняночко, паняночко
    Заглянь у віконце
    Заспівали співаночку
    Засвітило сонце
    Ссылка
    fifa2020
    online
      fifa2020, 26.06.2021 12:48
    -5
    В матче со шведами я бы лучше поставил на его позицию Малиновского, на которой он был лучшим в Аталанте последние 3 месяца. Ярмоленка на полный матч не хватает, лучше пусть выйдет на последнее 30 минут и сыграет на максимуме. А в центр поставил бы Макаренка вместо Малиновского! А то получается Малиновский играет непонятно как на неудобной позиции, и Ярмоленка хватает на первые 30 минут!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 26.06.2021 12:46
    +1
    Це Ярмола сказав за Будапешт чи опечатка? Ви ж в Бухаресті, то чуток, але відрізняється 😁
    Ссылка
    fifa2020
    online
      fifa2020, 26.06.2021 12:44
    -6
    "В Будапеште жарковато, тяжело тренироваться и играть."
    При чем здесь Будапешт?
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 12:43
    0
    Сергей Иванамофф, 26.06.2021 12:27
    Ну так сделай так, чтобы шведы поняли, что сами себе вырыли могилу, выйдя на Украину.
    В ответ на мем посла Швеции.
    Они должны были проиграть Польше?))) У тебя макитра варит или абы шо?
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 12:42
    +3
    На месте Ярмоленко, я бы перенёс интервью на после матча. Но мне на его месте не быть.)
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.06.2021 12:41
    +9
    Ярмола втащил сборную в плей офф, теперь слово за другими.
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
      Liverpool1982r, 26.06.2021 12:37
    +5
    До Ярмоленко питань нема а вот Зіна слабо іграх а Малиновський просто змучений був і його перекривають щоб він не бив по воротах а Яремчук тоже нормально і Караваєв тоже
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 26.06.2021 12:37
    +7
    беседина в Бухаресте можна как то потерять?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 26.06.2021 12:36
    -5
    Мы видели лишь трусливую игру. Это позор.
    Ссылка
    Alex Ivanoff
    online
      Alex Ivanoff, 26.06.2021 12:35
    +7
    Сподіваємося, що свій мінімум ви вже показали
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 26.06.2021 12:34
    -4
    Вот будет смеху, когда наши сборная выиграет у шведов.... Но в это верится с трудом. Не может же фартить вот так долго нашим...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 26.06.2021 12:32
    +8
    Чекаємо на повторення рахунку зі шведами з Іброю 2012 року 2:1 на користь України і два голи від Ярмоли. (замість Шеви)
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 26.06.2021 12:30
    -6
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 26.06.2021 12:41
    +9
    Ярмола втащил сборную в плей офф, теперь слово за другими.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 26.06.2021 12:32
    +8
    Чекаємо на повторення рахунку зі шведами з Іброю 2012 року 2:1 на користь України і два голи від Ярмоли. (замість Шеви)
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 26.06.2021 12:37
    +7
    беседина в Бухаресте можна как то потерять?
    Ссылка
    Alex Ivanoff
    online
      Alex Ivanoff, 26.06.2021 12:35
    +7
    Сподіваємося, що свій мінімум ви вже показали
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
      Liverpool1982r, 26.06.2021 12:37
    +5
    До Ярмоленко питань нема а вот Зіна слабо іграх а Малиновський просто змучений був і його перекривають щоб він не бив по воротах а Яремчук тоже нормально і Караваєв тоже
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 12:42
    +3
    На месте Ярмоленко, я бы перенёс интервью на после матча. Но мне на его месте не быть.)
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 26.06.2021 13:00
    +2
    Оказывается у Украины найменьшее число футболистов выступает в Топ 5 лиг Европы, - всего три. Когда например у Чехии и Швеции по 10. У Дании, Швейцарии, Австрии - по 18-20. Так что нечего удивляться таким результатам. Наша школа футбола очень отсталая, в Европе наши футболисты никому не нужны. Только украинцы называют их "перспективными". Почему? Потому что "wishful thinking", нам бы хотелось бы, так как они наши. Но реальность более сурова, чем кажется.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 26.06.2021 12:27
    +2
    Ну так сделай так, чтобы шведы поняли, что сами себе вырыли могилу, выйдя на Украину.
    В ответ на мем посла Швеции.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 26.06.2021 12:55
    +1
    Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы еще не показали своего максимума на Евро-2020»
    Надіюсь все ж не максимума дна...
    Як би за погану гру була відповідальність у вигляді тюрми, розтрілу чи сепуку... а не вагон критики, то хоча б проявляли старанність на полі)
    Побачимо чи скурають шведи як колись під Полтавою!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 26.06.2021 12:46
    +1
    Це Ярмола сказав за Будапешт чи опечатка? Ви ж в Бухаресті, то чуток, але відрізняється 😁
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 26.06.2021 13:23
    0
    Андрюха нужен гол ещё в 1/8
    Глядишь и вариант с топ5 для продолжения карьеры подъедет.
    Ссылка
    Sergiy20
    online
      Sergiy20, 26.06.2021 13:04
    0
    Kapitoshka, 26.06.2021 12:55
    Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы еще не показали своего максимума на Евро-2020»
    Надіюсь все ж не максимума дна...
    Як би за погану гру була відповідальність у вигляді тюрми, розтрілу чи сепуку... а не вагон критики, то хоча б проявляли старанність на полі)
    Побачимо чи скурають шведи як колись під Полтавою!
    Зовсім не коректне порівняння про поразку шведів під Полтавою. Союзниками шведів тоді були як раз українці на чолі з Мазепою.
    Ссылка
    Alexander S
    online
      Alexander S, 26.06.2021 12:49
    0
    Прийди, прийди, весняночко
    Та й не забарися
    А ми вийдем на юлицю
    Будем любитися
    Весняночко, паняночко
    Заглянь у віконце
    Заспівали співаночку
    Засвітило сонце
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 26.06.2021 12:43
    0
    Сергей Иванамофф, 26.06.2021 12:27
    Ну так сделай так, чтобы шведы поняли, что сами себе вырыли могилу, выйдя на Украину.
    В ответ на мем посла Швеции.
    Они должны были проиграть Польше?))) У тебя макитра варит или абы шо?
    Ссылка
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