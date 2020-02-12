Первый в клубе! Стала известна зарплата Ярмоленко в Вест Хэме

Андрей сыграл 15 матчей в этом сезоне Премьер-лиги и забил 3 гола

  • 12.02.2020 03:59
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Первый в клубе! Стала известна зарплата Ярмоленко в Вест Хэме
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Портал Spotrac, специализирующийся на трансферных и зарплатных показателях, опубликовал список зарплат игроков «Вест Хэма» в сезоне 2019/20. На первом месте в списке оказался бывший нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, который получает 5,98 млн фунтов стерлингов в год.

На втором месте находится полузащитник Джек Уилшир с £5,2 млн, а на третьем – Фелипе Андерсон с £4,42 млн. На 4-й позиции в списке самых высокооплачиваемых игроков «Вест Хэма» – Пабло Сабалета с £3,9 млн, затем идут Майкл Антонио, Мануэль Лансини, Анджело Огбонна и Уинстон Рид с £3,64 млн.

В этот рейтинг не вошли летние и зимние новички «Вест Хэма». В текущем сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей в Премьер-лиге, на его счету 3 гола и одна результативная передача. Летом Андрей может покинуть английский клуб.

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Источник — Spotrac

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