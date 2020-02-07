Похоже, в Вест Хэме не рассчитывают на Ярмоленко. Почему так происходит?

На «ленточке» работы январского трансферного окна в английской Премьер-лиге «Вест Хэм», цвета которого защищает Андрей Ярмоленко, подписал 23-летнего вингера «Халла» Джаррода Боуэна. Трансфер недешево обошелся «молотобойцам», потому как за одного из лучших снайперов нынешнего розыгрыша Чемпионшипа пришлось заплатить чуть более 21 миллиона евро (19,2 миллиона фунтов, если ориентироваться на валюту, о которой идет речь в разрезе клубов с Туманного Альбиона).

История Боуэна в «Вест Хэме» только начинается. Он еще не провел ни единого поединка за «молотобойцев» и, возможно, получит шанс дебютировать в ближайшей календарной игре против «Манчестер Сити». Однако уже сейчас в Англии многие говорят, что переход Боуэна станет закатом карьеры в «Вест Хэме» для Андрея Ярмоленко. Неудивительно, что недавно в прессу уже просочились сплетни о готовности «молотобойцев» грядущим летом расстаться с украинцем, причем за гораздо меньшие деньги, чем были потрачены на его покупку у дортмундской «Боруссии».

«Вест Хэм» вообще в последние годы не очень-то и успешно работал на трансферном рынке. Как следствие – состав команды изобилует игроками, которые получают хорошую зарплату, но не спешат (или не способны) конвертировать ее в результат на поле. Именно поэтому легко понять, почему ныне «молотобойцы» готовы пойти на продажу того же Ярмоленко за сумму меньшую, чем потраченная на покупку. Однако именно в случае с Боуэном в Англии большинство аналитиков сходятся во мнении, что эта сделка может стать поворотным моментом для работы «Вест Хэма» на рынке. В 23-летнего Джаррода действительно верят, потому как за последние два с половиной сезона в «Халле» он отличился 52 забитыми мячами в 117 поединках, играя вовсе не на позиции центрфорварда, а справа на фланге. Подобная результативность для вингера – повод для гордости, пусть даже речь идет не про АПЛ, а о Чемпионшипе.

Например, в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Боуэн идет пятым в рейтинге футболистов по ожидаемым голам. В активе Джаррода 12,99xG при 16 забитых мячах. У лидирующего в этом компоненте Патрика Бэмфорда из «Лидса» показатели куда скромнее – лишь 12 голов при 19,5xG. Да и остальные три футболиста, находящиеся в рейтинге между Бэмфордом и Боуэном являются, как и представитель «Лидса», центрфорвардами, а никак не атакующими полузащитниками.

О чем это говорит? Об отличной и стабильной работе новобранца «Вест Хэма» на завершающих стадиях атаки. Да, до травмы Андрей Ярмоленко также демонстрировал весьма неплохие цифры в Премьер-лиге, но это повреждение, вероятнее всего, и окажется той самой злосчастной случайностью, которая повлечет летний уход украинца из стана «молотобойцев». Тот же Боуэн ныне будет иметь фору перед Ярмоленко из-за того, что раньше получит возможность проявить себя в составе «Вест Хэма». Как известно, восстановление Андрея после травмы приводящей мышцы бедра находится на завершающей стадии и его возвращение в строй ожидается к концу февраля. Это значит, что как минимум в двух, а то и трех матчах АПЛ, шанс проявить себя на правом фланге атаки получат Боуэн и другие конкуренты Ярмоленко, каковых и так немало – Снодграсс и Антонио, как говорится, всегда на заметке у Мойеса.

Важным преимуществом Боуэна над Ярмоленко, Снодграссом и Антонио сейчас также видится возраст этих игроков. Если Джарроду только 23 года, то Андрею – 30, Роберту – 32, а Мичейлу – 29. Стало быть, в ближайшей перспективе ставку лучше делать именно на более молодого и находящегося в самом расцвете сил и энергии Боуэна, чем на его конкурентов, если те не будут способны выглядеть на голову сильнее оппонента.

Не стоит забывать, что в бытность футболистом «Халла» Джаррода Боуэна нередко сравнивали с непревзойденным голландцем Арьеном Роббеном. По стилю игры они действительно очень похожи – хорошее ускорение, прекрасная работа с мячом на скорости, способность смещаться в центр для нанесения хлестких и сильных ударов, либо же острый проход по флангу с хитрыми пасами в район штрафной или назад на набегающих партнеров.

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Что еще может выгодно выделять Боуэна на фоне того же Ярмоленко, так это наглость на поле в хорошем понимании этого слова. Джаррод не боится принимать мгновенные и порой непредсказуемые решения. Вместо того, чтобы принимать мяч, обрабатывать его, получая тем самым определенное время на размышления, Боуэн часто способен поступать иррационально. Он много бьет в касание, делает акцент на игре один-в-один, что и позволяло Джарроду «делать разницу» в бытность игроком «Халл Сити».

По количеству ударов по воротам Боуэн на текущий момент – третий в Чемпионшипе. На его счету 96 попыток, что лишь на четыре меньше, чем у Саида Бенрахмы из «Брентфорда» и на три – чем у уже упоминавшегося выше Патрика Бэмфорда из «Лидса». Причем, это как раз тот случай, когда количество конвертируется в качество. А вот у «Вест Хэма» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги нет в составе ни одного футболиста, который бы попадал даже в топ-30 самых бьющих игроков турнира. Вновь-таки показатель, который буквально наталкивает на то, чтобы давать время и шансы Боуэну в основе.

Но если смотреть на ключевые показатели для атакующего полузащитника, а также брать во внимание разницу в уровне игры в Премьер-лиге и Чемпионшипе, то здесь различия между Ярмоленко и Боуэном не кажутся столь фатальными для украинца. Наоборот, по многим компонентам Андрей выглядит даже предпочтительнее более молодого конкурента. Например, Ярмоленко чаще играет на команду (отсюда большее число передач, в том числе в штрафную соперника), в то время как у Боуэна виден больший перекос в сторону индивидуальных действий.

В любом случае Дэвид Мойес будет буквально вынужден ставить Боуэна в состав «Вест Хэма» в ближайших матчах. Не для того «молотобойцы» тратили несколько десятков миллионов евро, чтобы столь долгожданный новобранец полировал «банку». И здесь все будет зависеть уже от результатов, которые сможет продемонстрировать экс-игрок «Халла». Плюсом для него является абсолютное отсутствие необходимости длительной адаптации – Боуэн англичанин, а потому язык, среда и прочие аспекты абсолютно никак не отразятся на нем, с чем приходилось сталкиваться тому же Ярмоленко. Минус только в том, что далеко не все лидеры Чемпионшипа оставались способны демонстрировать футбол такого же высокого уровня и в Премьер-лиге – пример того же Че Адамса, который в минувшем сезоне наколотил 22 гола в 46 матчах Чемпионшипа за «Бирмингем», а ныне никак не может отметиться даже дебютным забитым мячом в 19 поединках в составе «Саутгемптона», показателен.

С учетом того, что Андрей Ярмоленко в «Вест Хэме» куда больше лечится, чем играет, шансы на попадание в основной состав не только на сегодня, но и в аспекте ближайшего будущего, у Боуэна видятся несравнимо выше. Кроме того, фактор индивидуальности также никто не отменял, а здесь англичанин, пожалуй, даст фору украинцу, ведь Джаррод способен работать с мячом куда эффектнее и в большинстве случаев эффективнее Андрея. Сидеть за спиной 23-летнего выходца из Чемпионшипа – пожалуй, худшее, что можно представить в ближайшем будущем для карьеры Ярмоленко. А значит, выбор небольшой – или украинец явит абсолютно феноменальный уровень игры в оставшиеся до конца сезона пару месяцев, или летом ему предстоит подыскивать новый клуб. И это как раз тот случай, когда будут совпадать интересы как самого Ярмоленко, так и «Вест Хэма»…

Алексей СЛИВЧЕНКО