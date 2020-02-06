Ярмоленко летом покинет Вест Хэм

«Вест Хэм» в конце сезона 2019/20 готов расстаться с полузащитником Андреем Ярмоленко.

Как сообщает Football Insider, в лондонском клубе понимают, что не удастся продать украинца за сумму, которую они заплатили «Борусии» за трансфер украинца (21 млн евро). Тем не менее, «Вест Хэм» все равно выслушает предложения по футболисту.

В этом сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей за «Вест Хэм», забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

В данный момент украинец травмирован. Ранее стало известно, когда Ярмоленко сможет вернуться в игру.