Ярмоленко летом покинет Вест Хэм

Лондонский клуб собирается продать украинца

  • 06.02.2020 11:54
  • 4882 просмотра
  • 21 комментарий
Ярмоленко летом покинет Вест Хэм
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

«Вест Хэм» в конце сезона 2019/20 готов расстаться с полузащитником Андреем Ярмоленко. 

Как сообщает Football Insider, в лондонском клубе понимают, что не удастся продать украинца за сумму, которую они заплатили «Борусии» за трансфер украинца (21 млн евро). Тем не менее, «Вест Хэм» все равно выслушает предложения по футболисту.

В этом сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей за «Вест Хэм», забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

В данный момент украинец травмирован. Ранее стало известно, когда Ярмоленко сможет вернуться в игру.

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Источник — Football Insider

(20 голосов)

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Комментарии
    Semiramida
      Semiramida, 06.02.2020 12:53
    0
    Если Ярмоленко себя покажет в составе сборной Украины на ЕВРО-2020, то ни о какой продаже для владельцев Вест Хэма и разговоров быть не может. Эта лондонская команда не такая богатая и и не такая знаменитая, чтобы заниматься куплей-продажей хороших игроков.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 06.02.2020 12:47
    0
    Trasher311987, 06.02.2020 12:37
    А что складывается у Зины в этом сезоне?
    У Малины?
    Где он сидит на лавке.
    Ярмола ещё будет играть ведь только 30.
    Ключевое слово хотя бы. Понятное дело что лучше было бы у всех четырех что б как у шевы в Милане) однако пусть то и лавочники, но играют и продать их будет проще и в СБУ тянут очень неплохо
    Ссылка
    Сергій Поліщук
      Сергій Поліщук, 06.02.2020 12:46
    -1
    Как!? А кто им так же красиво будет презентовать новую форму! Снодграсс и Алле? Не думаю...
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    Trasher311987
      Trasher311987, 06.02.2020 12:42
    +1
    15 матчей 3 мяча и 1 ассист.
    Статистика не плохая.
    Плюс его болельщики до травмы носили на руках.
    Погодите а кто вообще сказал что его могут продать, если его ещё не видел вживую Мойес.
    3 месяца ещё у него будет.
    Потом Евро. Думаю после Евро будет понятно.
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 06.02.2020 12:40
    0
    Ярмоле осталось только доигрывать. Пару лет в приличном клубе, если повезет. И без травм
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 06.02.2020 12:37
    -2
    Vgfxdr Jgvv, 06.02.2020 12:34
    Жаль что в итоге у кого и ярмолы сложилось далеко не как складыается хотя бы у Зины и малины
    А что складывается у Зины в этом сезоне?
    У Малины?
    Где он сидит на лавке.
    Ярмола ещё будет играть ведь только 30.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 06.02.2020 12:34
    -1
    Жаль что в итоге у кого и ярмолы сложилось далеко не как складыается хотя бы у Зины и малины
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 06.02.2020 12:33
    +2
    В принципе не удивительно, травмы, результаты команды, новый тренер. Вполне может повезет и будет середняк той же Англии или если не очень то Турция, как вариант вернуть ДК, но продать Цыганкова
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 06.02.2020 12:30
    +2
    Ну что тут сказать сам виноват. Раньше нужно было уходить а он все от сиськи боялся оторваться.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 06.02.2020 12:24
    +2
    в Бешикташ до Ленса
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 06.02.2020 12:23
    +2
    китай-бабла можно заработать
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 06.02.2020 12:23
    +2
    китай-бабла можно заработать
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 06.02.2020 12:23
    +2
    китай-бабла можно заработать
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 06.02.2020 12:23
    +2
    китай-бабла можно заработать
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 06.02.2020 12:22
    +1
    Циганков на выход, Ярмола на вход. Или зарабатывать в Турцию, Суркис не даст столько как Турки.
    Первый вариант хорош для всех, если Ярмола согласится на существенное понижение ЗП.
    Как вариант ещё МЛС.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 06.02.2020 12:22
    -4
    Кастильехо Сусо это провал селекции Милана думаю он бы усилил Милан.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 06.02.2020 12:21
    -3
    В Милан
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 06.02.2020 12:19
    +3
    Закат карьеры подкрался незаметно
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 12:18
    +2
    ihor7003, 06.02.2020 12:15
    Турция или назад в Динамо к сожалению!!!!!!!!! Он не тянет темп ведущих чемпионатов. Отсюда и постоянные травмы!!!!!!!!!!!!
    шубкис не потянет его зп
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 06.02.2020 12:15
    +4
    Турция или назад в Динамо к сожалению!!!!!!!!! Он не тянет темп ведущих чемпионатов. Отсюда и постоянные травмы!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 06.02.2020 12:15
    +4
    Турция или назад в Динамо к сожалению!!!!!!!!! Он не тянет темп ведущих чемпионатов. Отсюда и постоянные травмы!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 12:12
    +4
    кроме как Турцию ему больше некуда переходить, больше никто не потянет его финансовые аппетиты, штаты разве что ещё.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 06.02.2020 12:19
    +3
    Закат карьеры подкрался незаметно
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 06.02.2020 12:33
    +2
    В принципе не удивительно, травмы, результаты команды, новый тренер. Вполне может повезет и будет середняк той же Англии или если не очень то Турция, как вариант вернуть ДК, но продать Цыганкова
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 06.02.2020 12:30
    +2
    Ну что тут сказать сам виноват. Раньше нужно было уходить а он все от сиськи боялся оторваться.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 06.02.2020 12:24
    +2
    в Бешикташ до Ленса
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 06.02.2020 12:23
    +2
    китай-бабла можно заработать
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 06.02.2020 12:23
    +2
    китай-бабла можно заработать
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 06.02.2020 12:23
    +2
    китай-бабла можно заработать
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 06.02.2020 12:23
    +2
    китай-бабла можно заработать
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 12:18
    +2
    ihor7003, 06.02.2020 12:15
    Турция или назад в Динамо к сожалению!!!!!!!!! Он не тянет темп ведущих чемпионатов. Отсюда и постоянные травмы!!!!!!!!!!!!
    шубкис не потянет его зп
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 06.02.2020 12:42
    +1
    15 матчей 3 мяча и 1 ассист.
    Статистика не плохая.
    Плюс его болельщики до травмы носили на руках.
    Погодите а кто вообще сказал что его могут продать, если его ещё не видел вживую Мойес.
    3 месяца ещё у него будет.
    Потом Евро. Думаю после Евро будет понятно.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 06.02.2020 12:22
    +1
    Циганков на выход, Ярмола на вход. Или зарабатывать в Турцию, Суркис не даст столько как Турки.
    Первый вариант хорош для всех, если Ярмола согласится на существенное понижение ЗП.
    Как вариант ещё МЛС.
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 06.02.2020 12:53
    0
    Если Ярмоленко себя покажет в составе сборной Украины на ЕВРО-2020, то ни о какой продаже для владельцев Вест Хэма и разговоров быть не может. Эта лондонская команда не такая богатая и и не такая знаменитая, чтобы заниматься куплей-продажей хороших игроков.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 06.02.2020 12:47
    0
    Trasher311987, 06.02.2020 12:37
    А что складывается у Зины в этом сезоне?
    У Малины?
    Где он сидит на лавке.
    Ярмола ещё будет играть ведь только 30.
    Ключевое слово хотя бы. Понятное дело что лучше было бы у всех четырех что б как у шевы в Милане) однако пусть то и лавочники, но играют и продать их будет проще и в СБУ тянут очень неплохо
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 06.02.2020 12:40
    0
    Ярмоле осталось только доигрывать. Пару лет в приличном клубе, если повезет. И без травм
    Ссылка
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