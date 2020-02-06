Ярмоленко летом покинет Вест Хэм

«Вест Хэм» в конце сезона 2019/20 готов расстаться с полузащитником Андреем Ярмоленко.
Как сообщает Football Insider, в лондонском клубе понимают, что не удастся продать украинца за сумму, которую они заплатили «Борусии» за трансфер украинца (21 млн евро). Тем не менее, «Вест Хэм» все равно выслушает предложения по футболисту.
В этом сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей за «Вест Хэм», забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
В данный момент украинец травмирован. Ранее стало известно, когда Ярмоленко сможет вернуться в игру.
Источник — Football Insider
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У Малины?
Где он сидит на лавке.
Ярмола ещё будет играть ведь только 30.
Статистика не плохая.
Плюс его болельщики до травмы носили на руках.
Погодите а кто вообще сказал что его могут продать, если его ещё не видел вживую Мойес.
3 месяца ещё у него будет.
Потом Евро. Думаю после Евро будет понятно.
У Малины?
Где он сидит на лавке.
Ярмола ещё будет играть ведь только 30.
Первый вариант хорош для всех, если Ярмола согласится на существенное понижение ЗП.
Как вариант ещё МЛС.
Статистика не плохая.
Плюс его болельщики до травмы носили на руках.
Погодите а кто вообще сказал что его могут продать, если его ещё не видел вживую Мойес.
3 месяца ещё у него будет.
Потом Евро. Думаю после Евро будет понятно.
Первый вариант хорош для всех, если Ярмола согласится на существенное понижение ЗП.
Как вариант ещё МЛС.
У Малины?
Где он сидит на лавке.
Ярмола ещё будет играть ведь только 30.
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