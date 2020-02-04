Стало известно, когда Ярмоленко вернется в строй

30-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, полученной в минувшем декабре
Футболист не вернется на поле ранее 29-го февраля.
В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт футболиста с «молотобойцами» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.
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Ответ:
Уже никогда))
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Он столько уже не стоит, 5 лямов ему цена.
Ответ:
Уже никогда))
---
Он столько уже не стоит, 5 лямов ему цена.
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