Стало известно, когда Ярмоленко вернется в строй

Вингер «Вест Хэма» восстановится после травмы не ранее 29-го февраля

  • 04.02.2020 12:02
  • 3309 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, когда Ярмоленко вернется в строй
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

30-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, полученной в минувшем декабре

Футболист не вернется на поле ранее 29-го февраля.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста с «молотобойцами» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.

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Комментарии
    nicolas-morgun
    nicolas-morgun, 04.02.2020 13:30
    0
    Стало известно, когда Ярмоленко вернется в строй
    Ответ:
    Уже никогда))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 12:08
    0
    Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.
    ---
    Он столько уже не стоит, 5 лямов ему цена.
    Ссылка
    nicolas-morgun
    nicolas-morgun, 04.02.2020 13:30
    0
    Стало известно, когда Ярмоленко вернется в строй
    Ответ:
    Уже никогда))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 12:08
    0
    Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.
    ---
    Он столько уже не стоит, 5 лямов ему цена.
    Ссылка
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