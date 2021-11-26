Шевченко зовет. Ярмоленко может перейти в Дженоа

Итальянский «Дженоа», главным тренером которого является 45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, намерен усилить свою линию атаки.

В будущем январе клуб хочет подписать вингера. Шевченко заинтересован в 32-летнем украинском футболисте «Вест Хэма» Андрее Ярмоленко, контракт которого с лондонским клубом истекает будущим летом, утверждает известный журналист Никола Скира.

Ярмоленко защищает цвета «Вест Хэма» после перехода из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «молотобойцев» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €4 миллиона.