Шевченко зовет. Ярмоленко может перейти в Дженоа

Итальянский клуб ищет вингера

  • 26.11.2021 13:21
  • 996 просмотров
  • 2 комментария
Шевченко зовет. Ярмоленко может перейти в Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Дженоа», главным тренером которого является 45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, намерен усилить свою линию атаки.

В будущем январе клуб хочет подписать вингера. Шевченко заинтересован в 32-летнем украинском футболисте «Вест Хэма» Андрее Ярмоленко, контракт которого с лондонским клубом истекает будущим летом, утверждает известный журналист Никола Скира.

Ярмоленко защищает цвета «Вест Хэма» после перехода из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «молотобойцев» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €4 миллиона.

Источник — Twitter

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 26.11.2021 13:40
    +2
    норм...переезжай, Андрюха!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 26.11.2021 13:49
    +1
    Прекрасный вариант, конечно будет сложно, но на закате карьеры поиграть в топ-чемпионате еще под руководством украиского тренера
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности