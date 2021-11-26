Шевченко зовет. Ярмоленко может перейти в Дженоа

Итальянский «Дженоа», главным тренером которого является 45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, намерен усилить свою линию атаки.
В будущем январе клуб хочет подписать вингера. Шевченко заинтересован в 32-летнем украинском футболисте «Вест Хэма» Андрее Ярмоленко, контракт которого с лондонским клубом истекает будущим летом, утверждает известный журналист Никола Скира.
Ярмоленко защищает цвета «Вест Хэма» после перехода из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «молотобойцев» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €4 миллиона.
Источник — Twitter
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