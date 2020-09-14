Источник: Ярмоленко имеет предложения из Европы и МЛС

Правый вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко имеет несколько предложений касательно продолжения карьеры.
По информации «ТаТоТаке», география запросов довольно широкая.
«Как удалось узнать у команды Ярмоленко, у Андрея есть предложения не только из Китая, о чем уже все написали, но и из Европы, а также из МЛС. Но в данный момент он пытается отстоять свое место в составе лондонского клуба», – сказал один из ведущих Михаил Спиваковский.
Напомним, Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» за 20 миллионов евро из «Боруссии Дортмунд» в июле 2018 года. Провел 33 матча, забив семь голов.
Источник — ТаТоТаке
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Колос! И только Колос! Ковалёвка ждёт
Хотя в млс есть один достойный его вариант.
может это не он бревно, а ты завистливый алкаш?
Колос! И только Колос! Ковалёвка ждёт
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