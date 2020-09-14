Источник: Ярмоленко имеет предложения из Европы и МЛС

Украинец пока не спешит уходить из английского клуба, но варианты у него уже есть

  • 14.09.2020 11:54
  • 3239 просмотров
  • 15 комментариев
Источник: Ярмоленко имеет предложения из Европы и МЛС
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Правый вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко имеет несколько предложений касательно продолжения карьеры.

По информации «ТаТоТаке», география запросов довольно широкая.

«Как удалось узнать у команды Ярмоленко, у Андрея есть предложения не только из Китая, о чем уже все написали, но и из Европы, а также из МЛС. Но в данный момент он пытается отстоять свое место в составе лондонского клуба», – сказал один из ведущих Михаил Спиваковский. 

Напомним, Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» за 20 миллионов евро из «Боруссии Дортмунд» в июле 2018 года. Провел 33 матча, забив семь голов.

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Источник — ТаТоТаке

(19 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 14.09.2020 13:21
    0
    «ТаТоТаке» это галимый развод потребителей их продукции.
    Колос! И только Колос! Ковалёвка ждёт
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 13:19
    -1
    Forever_young_13, 14.09.2020 13:16
    Начинается эпопея о начале скитания бывшего даунамовского гавна по мировой футбольной ополонке
    а как это гавно в АПЛ попало , и почему топарями типа Марлоса и Тайсона там даже не пахнет ?
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    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 13:17
    +1
    dd dent, 14.09.2020 13:10
    + лучше там быть среди первых и засветиться на последок, в то в апл это весьма проблематично оказалось да и травмы видимо из-за интенсивна ну и веселей конечно чем в упл ехать доигрывать
    можно в Колос))
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 14.09.2020 13:16
    0
    Начинается эпопея о начале скитания бывшего даунамовского гавна по мировой футбольной ополонке
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 14.09.2020 13:11
    +1
    Люблю читать, когда диванные специалисты анализируют карьеру Ярмоленко..... Человек в меру своих возможностей поиграл и еще поиграет, заработал и еще заработает.....А вам, друзья, средестатистическая зарплата за аналитическую "мудрость".....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.09.2020 13:10
    0
    AK_228, 14.09.2020 13:01
    согласен, + деньжат на старости лет подзаработает
    + лучше там быть среди первых и засветиться на последок, в то в апл это весьма проблематично оказалось да и травмы видимо из-за интенсивна ну и веселей конечно чем в упл ехать доигрывать
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 13:01
    0
    dd dent, 14.09.2020 12:59
    Это места в старте не гарантирует никак да и если они будут барахтаться внизу таблицы то такое себе удовольствие, а вот в млс экзотично было бы побегать, ресурс у него как раз достаточен для этой лиги еще, можно и побегать было бы
    согласен, + деньжат на старости лет подзаработает
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.09.2020 12:59
    0
    AK_228, 14.09.2020 12:44
    ну авторитет у него в команде имеется
    Это места в старте не гарантирует никак да и если они будут барахтаться внизу таблицы то такое себе удовольствие, а вот в млс экзотично было бы побегать, ресурс у него как раз достаточен для этой лиги еще, можно и побегать было бы
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 14.09.2020 12:50
    -1
    Если им интересуются в китае и млс это закат карьеры. А он такой ещё молодой.
    Хотя в млс есть один достойный его вариант.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 12:48
    -1
    janu0320, 14.09.2020 12:42
    бревноленко же когда-то грил что каждый украинец должен побывать в Майями, вот пускай и валит туда.
    Обиженка уфимская а как так , если он бревно , то смог поиграть в ведущих лигах мира , и стать лучшим в сборной по системе гол+ пас , за ее историю ???
    может это не он бревно, а ты завистливый алкаш?
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 12:46
    0
    janu0320, 14.09.2020 12:39
    смешно, из Европы, он никому не нужен в нормальном клубе. его место в динаме или млс.
    Бойкинючка , а ты скаут каких европейских клубов ?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 12:44
    0
    Alex86 1, 14.09.2020 11:56
    Если есть то надо валить, такой себе клуб оказался да и на лавке будет сидеть похоже
    ну авторитет у него в команде имеется
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 14.09.2020 12:42
    -2
    бревноленко же когда-то грил что каждый украинец должен побывать в Майями, вот пускай и валит туда.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 14.09.2020 12:39
    -2
    смешно, из Европы, он никому не нужен в нормальном клубе. его место в динаме или млс.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.09.2020 11:56
    +2
    Если есть то надо валить, такой себе клуб оказался да и на лавке будет сидеть похоже
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.09.2020 11:56
    +2
    Если есть то надо валить, такой себе клуб оказался да и на лавке будет сидеть похоже
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 13:17
    +1
    dd dent, 14.09.2020 13:10
    + лучше там быть среди первых и засветиться на последок, в то в апл это весьма проблематично оказалось да и травмы видимо из-за интенсивна ну и веселей конечно чем в упл ехать доигрывать
    можно в Колос))
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 14.09.2020 13:11
    +1
    Люблю читать, когда диванные специалисты анализируют карьеру Ярмоленко..... Человек в меру своих возможностей поиграл и еще поиграет, заработал и еще заработает.....А вам, друзья, средестатистическая зарплата за аналитическую "мудрость".....
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 14.09.2020 13:21
    0
    «ТаТоТаке» это галимый развод потребителей их продукции.
    Колос! И только Колос! Ковалёвка ждёт
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 14.09.2020 13:16
    0
    Начинается эпопея о начале скитания бывшего даунамовского гавна по мировой футбольной ополонке
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.09.2020 13:10
    0
    AK_228, 14.09.2020 13:01
    согласен, + деньжат на старости лет подзаработает
    + лучше там быть среди первых и засветиться на последок, в то в апл это весьма проблематично оказалось да и травмы видимо из-за интенсивна ну и веселей конечно чем в упл ехать доигрывать
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 13:01
    0
    dd dent, 14.09.2020 12:59
    Это места в старте не гарантирует никак да и если они будут барахтаться внизу таблицы то такое себе удовольствие, а вот в млс экзотично было бы побегать, ресурс у него как раз достаточен для этой лиги еще, можно и побегать было бы
    согласен, + деньжат на старости лет подзаработает
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.09.2020 12:59
    0
    AK_228, 14.09.2020 12:44
    ну авторитет у него в команде имеется
    Это места в старте не гарантирует никак да и если они будут барахтаться внизу таблицы то такое себе удовольствие, а вот в млс экзотично было бы побегать, ресурс у него как раз достаточен для этой лиги еще, можно и побегать было бы
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 12:46
    0
    janu0320, 14.09.2020 12:39
    смешно, из Европы, он никому не нужен в нормальном клубе. его место в динаме или млс.
    Бойкинючка , а ты скаут каких европейских клубов ?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 12:44
    0
    Alex86 1, 14.09.2020 11:56
    Если есть то надо валить, такой себе клуб оказался да и на лавке будет сидеть похоже
    ну авторитет у него в команде имеется
    Ссылка
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