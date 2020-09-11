Там играет Кадар. Китайский клуб хочет подписать Ярмоленко

А «Вест Хэму» очень нужны деньги на трансферы

  • 11.09.2020 12:40
  • 4121 просмотр
  • 45 комментариев
Там играет Кадар. Китайский клуб хочет подписать Ярмоленко
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Китайский клуб «Шаньдун Лунэн» хочет подписать правого вингера «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Источник утверждает, что трансфер реален, так как «Вест Хэму» сейчас нужны финансы для усиления команды Дэвида Мойеса.

Отметим, что в составе «Шаньдун Лунэн» играет бывший защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар. Из более известных футболистов стоит отметить экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни и бывшего форварда сборной Италии Грациано Пелле.

Среди потенциальных конкурентов Ярмоленко по позиции правого вингера экс-игрок «Палмейрас» Рожер Гедес, но преимущественно играет местный футболист Цзиндао Цзинь.
 
Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» за 20 миллионов евро из «Боруссии Дортмунд» в июле 2018 года. Провел 33 матча, забив семь голов.

Ранее «Вест Хэм» показал номера игроков на сезон. У Ярмоленко без изменений.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 11.09.2020 14:06
    -1
    Predator, 11.09.2020 13:31
    Ты себе напомни петух где твоя помойка была против десны и колоса. Где же ты был тогда лошок. О лиге Европы я вообще молчу . Тут такой герой , когда дырявые сосут неделю не видно горе заливает под заборами
    Дебил! Смокчет в последнее время только ШЛАК: Шахтёр - Аталанта 0:3, Шлак Манчестер Сити 0:3, Интер- Шахтер 5:0. Динамо - Шлак 3:1, Олимпик - Шахтер 2:1. А из группы Лиге Европы Динамо хоть и не вышло, но проиграло всего один матч Мальме 3:4! Шлак не так давно тоже проигрывал Мальме 0:1. Но при этом горе специалисты фан-клуба Шахтер на каждом углу кричат, что они суперклуб Украины! Наверно все супермастерство ШЛЮХтера заключается в том, как на столичной окружной оперативно ноги раздвигать перед заезжими клубами, да вовремя подмываться после очередного изнасилования! Может Шахтеру не соваться в Лигу Чемпионов и не позориться там, а тихо играть с европейскими середняками в Лиге Европы типа Браги, Базеля, Янг Бойза, Сельты?...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.09.2020 13:58
    0
    Интересно
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 13:57
    0
    Во, как раз самое место для этого палена.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 11.09.2020 13:54
    -2
    А что толку его хотеть, если он УЖЕ заявлен за ВестХэм на этот сезон?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 13:47
    -5
    serge_kr, 11.09.2020 13:39
    Лавочника хоть куда уже устройте, а то даже турки это бревно не хотят
    А ты агент какого то турецкого клуба ?
    Или тебе твой любовник - бомж с макеевского вокзала , этот инсайд сообщил ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 13:42
    -5
    Загаражники что говну своему ртом победы приписывают , что себе ...

    Аж скучно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 13:41
    -4
    Predator, 11.09.2020 13:31
    Ты себе напомни петух где твоя помойка была против десны и колоса. Где же ты был тогда лошок. О лиге Европы я вообще молчу . Тут такой герой , когда дырявые сосут неделю не видно горе заливает под заборами
    А где твоя помойка была против полудубля Динамо ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 13:40
    -3
    janu0320, 11.09.2020 13:25
    да нет, дырявые боты по смешнее будут, ещё даже тимофеюк с янгом не пришли, а вы уже на полную обороняетесь, рефлексы что-ли сработали преждевременно
    Это ты себе ртом победу приписал ? Или в чем обосрались конкретно ? В том что сутками рофлим с вашего курятника закомплексованного ?
    Пистец, только не Форевка ,я же не пудель , чтобы Форевку бояться
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 11.09.2020 13:39
    +2
    Лавочника хоть куда уже устройте, а то даже турки это бревно не хотят
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 13:38
    -4
    mayakovskiy1, 11.09.2020 13:24
    Ты серьезно веришь что нужно тратится на судей, когда у тебя в соперниках рашпили, которых ты обыгрываешь 4 раза из 4 в сезоне?))
    Жека, я скорее верю что ты потратишься на психотерапевта, чем Шахта на судей.
    П.С. За психотерапевта подумай, понимаю, что в твоем случае это непормерные траты, зато без комплексов тебя не будут так унижать в реале и виртуальных спорах на этом сайте
    Конечно , если не получается самому Колосу забить с игры , нужно уже и о затратах на судей подумать
    Ну судя по твоему букету комплексов, опыт работы с психотерапевтами у тебя огромный , но пока не нуждаюсь спасибо . А ты лечись не бросай
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 11.09.2020 13:33
    -5
    Predator, 11.09.2020 13:31
    Ты себе напомни петух где твоя помойка была против десны и колоса. Где же ты был тогда лошок. О лиге Европы я вообще молчу . Тут такой герой , когда дырявые сосут неделю не видно горе заливает под заборами
    Тебе напомнить где твоя кротопомойка неделяю назад заглотнула? Или про Олимпик уже забыли?
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 11.09.2020 13:31
    -5
    Predator, 11.09.2020 13:27
    А пуканы то горят у помойкофанов . Ниче десна вам настроения поднимет. Лаеда подзаборная и ко готовьтесь к заглатыванию
    Помоему это вы распинаетесь и да пидератор ты бы помалкивал - королева минета всея дыныры
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 11.09.2020 13:31
    +1
    Evil, 11.09.2020 13:26
    Тебе напомнить где твоя кротобомжатня соснула в течении сезона от Динамо или матчи за суперкубок и кубок забыли? Ах да вы ж пишите только то что выгодно вам - так вам бурбас в методичке прописывает
    Ты себе напомни петух где твоя помойка была против десны и колоса. Где же ты был тогда лошок. О лиге Европы я вообще молчу . Тут такой герой , когда дырявые сосут неделю не видно горе заливает под заборами
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.09.2020 13:29
    0
    janu0320, 11.09.2020 13:20
    системный футбол, системно всей командой прижимаются к вратарской площадке
    ну да, по крайней мере единственный матч что я видел
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 13:28
    +1
    Evil, 11.09.2020 13:26
    Тебе напомнить где твоя кротобомжатня соснула в течении сезона от Динамо или матчи за суперкубок и кубок забыли? Ах да вы ж пишите только то что выгодно вам - так вам бурбас в методичке прописывает
    Напомни. Я знаю что ШД чемпион 4 раза подряд. Привез одной донной команде - 23. Обыграл ее 4 раза из 4 . Больно изнасиловал в день Киева.
    Кроме того, только благодаря Шахте Украина занимает 9 место в рейтинге УЕФА. Потому как пока одни обыгрывают Аталанту, Вольфсбург и Бенфику, другие сосут у Лугано.
    Угадай почему я считаю вас забавными зверьками, которые смешно хорохорятся?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 11.09.2020 13:27
    +1
    А пуканы то горят у помойкофанов . Ниче десна вам настроения поднимет. Лаеда подзаборная и ко готовьтесь к заглатыванию
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 13:27
    -1
    Только не это...
    Генсек коммунистической партии и председатель КНР Си Цзиньпин очень любит футбол.
    В своем просторном кабинете он собирает настоящие футболки (от Бекхэма до сборной Аргентины), а в его телевизоре постоянно мелькают матчи английской премьер-лиги. Восхищенный моделью АПЛ, главный китайский политик мечтает построить дома что-то столь же масштабное.
    Почти четыре года назад Си Цзиньпин сказал, что у него есть три спортивные цели: чтобы Китай наконец вышел на чемпионат мира, потом провел домашний ЧМ и выиграл кубок мира.
    С этой целью китайское правительство запустило огромную реформу китайского футбола, которая состоит из 50 пунктов – ключевые касаются развития детского футбола за государственный счет. К 2020 году в стране должно быть 50 миллионов человек, активно играющих в футбол (30 млн – школьники). Тогда же по всему Китаю распахнутся 70 тысяч полей, а к 2030 году тренировочных центров должно стать еще больше – в среднем получится одно поле на 10 тысяч жителей. В школах уже появляются уроки футбола, методисты даже подготовили учебник.
    «Футбол будет использоваться, чтобы распространять дух патриотизма и коллективизма», – отметил Роуэн Симонс, автор книги об истории китайского футбола.
    *****
    Самый мощный клуб Китая – «Гуанчжоу Эвергранд», который выиграл шесть последних чемпионатов – как раз принадлежит крупному застройщику (и гиганту онлайн-ритейла Alibaba, на графике внизу клуб присутствует в двух категориях, так как Alibaba владеет почти половиной акций).
    *****
    Или туда или никуда!!!
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 11.09.2020 13:26
    -4
    mayakovskiy1, 11.09.2020 13:22
    Да-да особенно в матче с Динамо))) Пятов мангал мог в штрафной поставить. Или іт за летние матчи, где Динама 2 раза по 3 соснула?
    Тебе напомнить где твоя кротобомжатня соснула в течении сезона от Динамо или матчи за суперкубок и кубок забыли? Ах да вы ж пишите только то что выгодно вам - так вам бурбас в методичке прописывает
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 13:26
    -1
    Evil, 11.09.2020 13:24
    Т.е. ты признаешь что Интер накидал полную кашолку голов однокалиточному фуфлу и все 90 именно Шахтер системно выбивал мяч из своей штрафной? Господи за что вам Бурбас только платит - вы своими жалкими потугами обосрать Динамо еще больше обсыраете свой ржавый недоклубец с пропиской в мариуполе
    Интер да. Но не ставь пожалуйста в 1 предлождение Интер и бело-синий позор украинского футбола.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 13:25
    0
    jekаfunny, 11.09.2020 13:18
    Ржавые доходяги , такие смешные , как попрыгунчики , их отпирали на одной ветке - они на следующую перепрыгивают ,
    да нет, дырявые боты по смешнее будут, ещё даже тимофеюк с янгом не пришли, а вы уже на полную обороняетесь, рефлексы что-ли сработали преждевременно
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.09.2020 13:10
    +6
    JulikoB, 11.09.2020 13:01
    В Динамо он уже не потянет, команда играет в скоростной, системный футбол.
    какой какой?!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.09.2020 13:16
    +5
    Cheng, 11.09.2020 13:06
    Жаль,что у Андрея никак не получается закрепиться и показать себя в Европе... Надеюсь,что он не сгнилИт и не поедет за длинным юанем... Иначе его репутация будет совсем разрушена,окончена карьера в сборной и возможный возврат в ДК красиво завершить игроцкую карьеру станет не актуальным.. IMHO
    Что за бред? Даже куда более сильная Бельгия вызывала Карраско из Китая а мы прям такие супер сильные что откажемся от такого игрока?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 13:20
    +4
    AK_228, 11.09.2020 13:10
    какой какой?!
    системный футбол, системно всей командой прижимаются к вратарской площадке
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 11.09.2020 13:03
    +3
    JulikoB, 11.09.2020 13:01
    В Динамо он уже не потянет, команда играет в скоростной, системный футбол.
    Ярмоленко сейчас виглядет лучше чем Циганка
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 11.09.2020 13:39
    +2
    Лавочника хоть куда уже устройте, а то даже турки это бревно не хотят
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 13:22
    +2
    Evil, 11.09.2020 13:15
    Этим пятов и занимался в матчах с Интером и Динамо
    Да-да особенно в матче с Динамо))) Пятов мангал мог в штрафной поставить. Или іт за летние матчи, где Динама 2 раза по 3 соснула?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 11.09.2020 13:31
    +1
    Evil, 11.09.2020 13:26
    Тебе напомнить где твоя кротобомжатня соснула в течении сезона от Динамо или матчи за суперкубок и кубок забыли? Ах да вы ж пишите только то что выгодно вам - так вам бурбас в методичке прописывает
    Ты себе напомни петух где твоя помойка была против десны и колоса. Где же ты был тогда лошок. О лиге Европы я вообще молчу . Тут такой герой , когда дырявые сосут неделю не видно горе заливает под заборами
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 13:28
    +1
    Evil, 11.09.2020 13:26
    Тебе напомнить где твоя кротобомжатня соснула в течении сезона от Динамо или матчи за суперкубок и кубок забыли? Ах да вы ж пишите только то что выгодно вам - так вам бурбас в методичке прописывает
    Напомни. Я знаю что ШД чемпион 4 раза подряд. Привез одной донной команде - 23. Обыграл ее 4 раза из 4 . Больно изнасиловал в день Киева.
    Кроме того, только благодаря Шахте Украина занимает 9 место в рейтинге УЕФА. Потому как пока одни обыгрывают Аталанту, Вольфсбург и Бенфику, другие сосут у Лугано.
    Угадай почему я считаю вас забавными зверьками, которые смешно хорохорятся?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 11.09.2020 13:27
    +1
    А пуканы то горят у помойкофанов . Ниче десна вам настроения поднимет. Лаеда подзаборная и ко готовьтесь к заглатыванию
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 13:24
    +1
    jekаfunny, 11.09.2020 13:19
    По моему первый тур с двумя левыми пенальти в ворота Колоса , уже дал четкий ответ на этот вопрос
    Ты серьезно веришь что нужно тратится на судей, когда у тебя в соперниках рашпили, которых ты обыгрываешь 4 раза из 4 в сезоне?))
    Жека, я скорее верю что ты потратишься на психотерапевта, чем Шахта на судей.
    П.С. За психотерапевта подумай, понимаю, что в твоем случае это непормерные траты, зато без комплексов тебя не будут так унижать в реале и виртуальных спорах на этом сайте
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 11.09.2020 12:51
    +1
    Динамо лучше все таки чем Китай
    Ссылка
    DIiMax2
      DIiMax2, 11.09.2020 12:48
    +1
    це може бути для Ярмоли контракт всього життя
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.09.2020 13:58
    0
    Интересно
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 13:57
    0
    Во, как раз самое место для этого палена.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.09.2020 13:29
    0
    janu0320, 11.09.2020 13:20
    системный футбол, системно всей командой прижимаются к вратарской площадке
    ну да, по крайней мере единственный матч что я видел
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 13:25
    0
    jekаfunny, 11.09.2020 13:18
    Ржавые доходяги , такие смешные , как попрыгунчики , их отпирали на одной ветке - они на следующую перепрыгивают ,
    да нет, дырявые боты по смешнее будут, ещё даже тимофеюк с янгом не пришли, а вы уже на полную обороняетесь, рефлексы что-ли сработали преждевременно
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.09.2020 13:21
    0
    JulikoB, 11.09.2020 13:18
    Кроты, вы приготовили много денег на судей? В этом розыгрыше без них никак. Тренер Динамо уже не Михайличенко.
    А игроки что другие? Те же самые которых колос выносил в последнем туре сезона. И только деньги которые сурки занесли зорьке помогли попасть в лч! Так что готовьте вы, а то и без квалификации лч на следующий сезон останетесь!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности