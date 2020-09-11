Там играет Кадар. Китайский клуб хочет подписать Ярмоленко

Китайский клуб «Шаньдун Лунэн» хочет подписать правого вингера «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко.
Источник утверждает, что трансфер реален, так как «Вест Хэму» сейчас нужны финансы для усиления команды Дэвида Мойеса.
Отметим, что в составе «Шаньдун Лунэн» играет бывший защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар. Из более известных футболистов стоит отметить экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни и бывшего форварда сборной Италии Грациано Пелле.
Среди потенциальных конкурентов Ярмоленко по позиции правого вингера экс-игрок «Палмейрас» Рожер Гедес, но преимущественно играет местный футболист Цзиндао Цзинь.
Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» за 20 миллионов евро из «Боруссии Дортмунд» в июле 2018 года. Провел 33 матча, забив семь голов.
Ранее «Вест Хэм» показал номера игроков на сезон. У Ярмоленко без изменений.
Источник — Sky Sports
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Или тебе твой любовник - бомж с макеевского вокзала , этот инсайд сообщил ?
Аж скучно
Пистец, только не Форевка ,я же не пудель , чтобы Форевку бояться
Жека, я скорее верю что ты потратишься на психотерапевта, чем Шахта на судей.
П.С. За психотерапевта подумай, понимаю, что в твоем случае это непормерные траты, зато без комплексов тебя не будут так унижать в реале и виртуальных спорах на этом сайте
Ну судя по твоему букету комплексов, опыт работы с психотерапевтами у тебя огромный , но пока не нуждаюсь спасибо . А ты лечись не бросай
Кроме того, только благодаря Шахте Украина занимает 9 место в рейтинге УЕФА. Потому как пока одни обыгрывают Аталанту, Вольфсбург и Бенфику, другие сосут у Лугано.
Угадай почему я считаю вас забавными зверьками, которые смешно хорохорятся?
Генсек коммунистической партии и председатель КНР Си Цзиньпин очень любит футбол.
В своем просторном кабинете он собирает настоящие футболки (от Бекхэма до сборной Аргентины), а в его телевизоре постоянно мелькают матчи английской премьер-лиги. Восхищенный моделью АПЛ, главный китайский политик мечтает построить дома что-то столь же масштабное.
Почти четыре года назад Си Цзиньпин сказал, что у него есть три спортивные цели: чтобы Китай наконец вышел на чемпионат мира, потом провел домашний ЧМ и выиграл кубок мира.
С этой целью китайское правительство запустило огромную реформу китайского футбола, которая состоит из 50 пунктов – ключевые касаются развития детского футбола за государственный счет. К 2020 году в стране должно быть 50 миллионов человек, активно играющих в футбол (30 млн – школьники). Тогда же по всему Китаю распахнутся 70 тысяч полей, а к 2030 году тренировочных центров должно стать еще больше – в среднем получится одно поле на 10 тысяч жителей. В школах уже появляются уроки футбола, методисты даже подготовили учебник.
«Футбол будет использоваться, чтобы распространять дух патриотизма и коллективизма», – отметил Роуэн Симонс, автор книги об истории китайского футбола.
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Самый мощный клуб Китая – «Гуанчжоу Эвергранд», который выиграл шесть последних чемпионатов – как раз принадлежит крупному застройщику (и гиганту онлайн-ритейла Alibaba, на графике внизу клуб присутствует в двух категориях, так как Alibaba владеет почти половиной акций).
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Или туда или никуда!!!
Кроме того, только благодаря Шахте Украина занимает 9 место в рейтинге УЕФА. Потому как пока одни обыгрывают Аталанту, Вольфсбург и Бенфику, другие сосут у Лугано.
Угадай почему я считаю вас забавными зверьками, которые смешно хорохорятся?
Жека, я скорее верю что ты потратишься на психотерапевта, чем Шахта на судей.
П.С. За психотерапевта подумай, понимаю, что в твоем случае это непормерные траты, зато без комплексов тебя не будут так унижать в реале и виртуальных спорах на этом сайте
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