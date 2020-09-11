Там играет Кадар. Китайский клуб хочет подписать Ярмоленко

Китайский клуб «Шаньдун Лунэн» хочет подписать правого вингера «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Источник утверждает, что трансфер реален, так как «Вест Хэму» сейчас нужны финансы для усиления команды Дэвида Мойеса.

Отметим, что в составе «Шаньдун Лунэн» играет бывший защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар. Из более известных футболистов стоит отметить экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни и бывшего форварда сборной Италии Грациано Пелле.

Среди потенциальных конкурентов Ярмоленко по позиции правого вингера экс-игрок «Палмейрас» Рожер Гедес, но преимущественно играет местный футболист Цзиндао Цзинь.



Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» за 20 миллионов евро из «Боруссии Дортмунд» в июле 2018 года. Провел 33 матча, забив семь голов.

Ранее «Вест Хэм» показал номера игроков на сезон. У Ярмоленко без изменений.