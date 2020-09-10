ФОТО. Вест Хэм показал номера игроков на сезон. У Ярмоленко без изменений

Лондонский «Вест Хэм» представил номера игроков, под которыми они будут выступать в сезоне-2020/2021.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко сохранил за собой привычную семерку, под которой он играет и в составе национальной команды.

Напомним, что в первом туре чемпионата Англии «Вест Хэм» 12 сентября сыграет с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что Ярмоленко не собирается покидать «Вест Хэм».