ФОТО. Вест Хэм показал номера игроков на сезон. У Ярмоленко без изменений

Лондонский «Вест Хэм» представил номера игроков, под которыми они будут выступать в сезоне-2020/2021.
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко сохранил за собой привычную семерку, под которой он играет и в составе национальной команды.
Напомним, что в первом туре чемпионата Англии «Вест Хэм» 12 сентября сыграет с «Ньюкаслом».
Ранее сообщалось, что Ярмоленко не собирается покидать «Вест Хэм».
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Источник — ФК Вест Хэм
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