Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании
Англия
14 мая 2022, 12:08 |
3686
2

У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании

Украинец может получить возможность сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов

14 мая 2022, 12:08 |
3686
2
У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко грядущим летом завершит свое сотрудничество с английским «Вест Хэмом».

Продолжить карьеру украинский ветеран может в Испании, где виды на него имеет «Севилья», занимающая за два тура до финиша четвертое место в Ла Лиге, позволяющее сыграть в Лиге чемпионов.

Отмечается, что летом в «Севилье», вероятно, произойдут серьезные кадровые перемены. В частности, покинуть команду могут Мунир Эль-Хаддади, Люк Де Йонг и Юссеф Эн-Несери, из-за чего атакующий потенциал команды окажется ослабленным.

В связи с этим, спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи уже подыскивает варианты усиления состава. Одним из них является 32-летний Ярмоленко, причем его кандидатура всецело устраивает главного тренера команды Хулена Лопетеги, который был бы не прочь видеть среди своих подопечных такого опытного исполнителя, как украинец, имеющий серьезный опыт выступлений за «Динамо», «Боруссию» Дортмунд и «Вест Хэм».

Также «Севилью» привлекает статус свободного агента, который получит Ярмоленко. Испанский клуб настроен снова точечно и крайне рационально работать на трансферном рынке, обеспечивая за счет удачных подписаний качественные результаты команды в будущем.

По теме:
Саутгемптону интересен вингер Шахтера, препятствие – высокая зарплата
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Арсенал сделал предложение Ман Сити по Жезусу
Андрей Ярмоленко Вест Хэм Севилья трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Хулен Лопетеги Рамон Мончи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Футбол | 14 мая 2022, 12:03 2
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»

Юлия Пятова гордится своей Родиной

Победа Динамо в Эстонии, призовое место Бех-Романчук, старт ЧМ по хоккею
Футбол | 14 мая 2022, 08:00 0
Победа Динамо в Эстонии, призовое место Бех-Романчук, старт ЧМ по хоккею
Победа Динамо в Эстонии, призовое место Бех-Романчук, старт ЧМ по хоккею

Главные новости за 13 мая на Sport.ua

ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
Футбол | 13.05.2022, 17:50
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
Война | 14.05.2022, 05:14
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
Все, что нужно знать о чемпионате мира по хоккею
Хоккей | 13.05.2022, 14:39
Все, что нужно знать о чемпионате мира по хоккею
Все, что нужно знать о чемпионате мира по хоккею
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Слабо віриться, шо зростеться, але варіант суперський. 
Ответить
+6
Westwood.
Якщо інформація відповідає дійсності то це непоганий варіант 
Можливо не в стартовому складі ну гравець ротації як мінімум 
Ответить
+5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. У Интера кубок, Аякс и Селтик чемпионы, ставим на Арсенал
ВИДЕО. У Интера кубок, Аякс и Селтик чемпионы, ставим на Арсенал
12.05.2022, 12:13 7
Футбол
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
12.05.2022, 12:04 4
Бокс
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
12.05.2022, 22:35 1
Война
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
12.05.2022, 12:00
Футбол
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
13.05.2022, 19:46
Бокс
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
13.05.2022, 15:56 3
Футбол
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
12.05.2022, 14:01 10
Футбол
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
12.05.2022, 14:20 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем