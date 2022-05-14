У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании

32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко грядущим летом завершит свое сотрудничество с английским «Вест Хэмом».

Продолжить карьеру украинский ветеран может в Испании, где виды на него имеет «Севилья», занимающая за два тура до финиша четвертое место в Ла Лиге, позволяющее сыграть в Лиге чемпионов.

Отмечается, что летом в «Севилье», вероятно, произойдут серьезные кадровые перемены. В частности, покинуть команду могут Мунир Эль-Хаддади, Люк Де Йонг и Юссеф Эн-Несери, из-за чего атакующий потенциал команды окажется ослабленным.

В связи с этим, спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи уже подыскивает варианты усиления состава. Одним из них является 32-летний Ярмоленко, причем его кандидатура всецело устраивает главного тренера команды Хулена Лопетеги, который был бы не прочь видеть среди своих подопечных такого опытного исполнителя, как украинец, имеющий серьезный опыт выступлений за «Динамо», «Боруссию» Дортмунд и «Вест Хэм».

Также «Севилью» привлекает статус свободного агента, который получит Ярмоленко. Испанский клуб настроен снова точечно и крайне рационально работать на трансферном рынке, обеспечивая за счет удачных подписаний качественные результаты команды в будущем.