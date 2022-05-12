Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона

Украинский вингер Андрей Ярмоленко собирается покинуть «Вест Хэм» после того, как в конце июня завершиться срок его контракта.

Сообщается, что главный тренер Дэвид Мойес поддерживает решение футболиста и не будет настаивать на продолжении трудового соглашения, хотя в контракте предусмотрена такая опция.

В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 31 матче, но при этом сыграл в сумме всего 1033 минуты (290 минут в матчах АПЛ). За это время на поле забил три гола и сделал 3 ассиста.

Летом 2018 года «Вест Хэм» подписал Ярмоленко за 20 млн евро.