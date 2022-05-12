Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
Англия
12 мая 2022, 16:23 | Обновлено 12 мая 2022, 16:37
898
0

Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона

Английский клуб не будет настаивать на продолжении трудового соглашения

12 мая 2022, 16:23 | Обновлено 12 мая 2022, 16:37
898
0
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко собирается покинуть «Вест Хэм» после того, как в конце июня завершиться срок его контракта. 

Сообщается, что главный тренер Дэвид Мойес поддерживает решение футболиста и не будет настаивать на продолжении трудового соглашения, хотя в контракте предусмотрена такая опция.

В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 31 матче, но при этом сыграл в сумме всего 1033 минуты (290 минут в матчах АПЛ). За это время на поле забил три гола и сделал 3 ассиста.

Летом 2018 года «Вест Хэм» подписал Ярмоленко за 20 млн евро. 

По теме:
Вест Хэм определился с заменой для Андрея Ярмоленко
Норвич – Вест Хэм – 0:4. Видео голов и обзор матча
Миколенко стал пятым украинцем, который забил в АПЛ
Андрей Ярмоленко Вест Хэм Дэвид Мойес
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном
Футбол | 12 мая 2022, 13:42 0
Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном
Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном

Идеальный поединок провел Кевин де Брюйне

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Футбол | 11 мая 2022, 20:34 3
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М

Александр Петраков сделал свой выбор

Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Футбол | 11.05.2022, 17:19
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
Футбол | 11.05.2022, 22:43
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Футбол | 12.05.2022, 14:01
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
11.05.2022, 23:38 7
Футбол
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
11.05.2022, 13:40
Киберспорт
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
11.05.2022, 17:40
Война
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
11.05.2022, 13:02
Война
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
10.05.2022, 20:06 4
Футбол
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
12.05.2022, 11:45 1
Другие виды
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
12.05.2022, 00:23
Футбол
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
11.05.2022, 22:04 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем