Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
Английский клуб не будет настаивать на продолжении трудового соглашения
Украинский вингер Андрей Ярмоленко собирается покинуть «Вест Хэм» после того, как в конце июня завершиться срок его контракта.
Сообщается, что главный тренер Дэвид Мойес поддерживает решение футболиста и не будет настаивать на продолжении трудового соглашения, хотя в контракте предусмотрена такая опция.
В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 31 матче, но при этом сыграл в сумме всего 1033 минуты (290 минут в матчах АПЛ). За это время на поле забил три гола и сделал 3 ассиста.
Летом 2018 года «Вест Хэм» подписал Ярмоленко за 20 млн евро.
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