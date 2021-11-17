Ярмоленко заинтересовал Трабзонспор

Услуги украинца были предложены туркам агентами игрока

  • 17.11.2021 09:22
  • 951 просмотр
  • 2 комментария
Ярмоленко заинтересовал Трабзонспор
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Турецкий «Трабзонспор» проявляет заинтересованность в подписании 32-летнего вингера «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, у которого летом следующего года истекает контракт с «молотобойцами».

«Трабзонспор» активно подыскивает игроков на фланги атаки, желая найти достойную замену для получившего травму крестообразных связок колена и вылетевшего до конца сезона Жервиньо, и Ярмоленко входит в число потенциальных вариантов.

Услуги Ярмоленко были предложены «Трабзонспору» агентами футболиста, и в клубе понимают, что стоимость украинца не должна быть высокой, из-за чего готовы рассмотреть возможность январского трансфера.

Ранее сообщалось, что интерес к Ярмоленко в Турции проявляют «Фенербахче» и «Галатасарай».

В нынешнем сезоне Ярмоленко является игроком ротации в «Вест Хэме», сыграв 12 матчей во всех турнирах и не отличившись в них результативными действиями.

«Трабзонспор» после 12 туров является лидером турецкой Суперлиги, набрав 30 очков, и на 7 пунктов опережая «Хатайспор» и «Коньяспор».

Источник — Fanatik

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 17.11.2021 09:27
    +1
    Повернення в Динамо транзитом через Туреччину (а за той час потрібно встигнути Циганкова продати, або переводити на лівий фланг півзахисту як у збірній....).
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    Ukrainian_football
    online
    Ukrainian_football, 17.11.2021 09:39
    0
    Падает в цене..
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