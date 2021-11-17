Ярмоленко заинтересовал Трабзонспор

Турецкий «Трабзонспор» проявляет заинтересованность в подписании 32-летнего вингера «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, у которого летом следующего года истекает контракт с «молотобойцами».

«Трабзонспор» активно подыскивает игроков на фланги атаки, желая найти достойную замену для получившего травму крестообразных связок колена и вылетевшего до конца сезона Жервиньо, и Ярмоленко входит в число потенциальных вариантов.

Услуги Ярмоленко были предложены «Трабзонспору» агентами футболиста, и в клубе понимают, что стоимость украинца не должна быть высокой, из-за чего готовы рассмотреть возможность январского трансфера.

Ранее сообщалось, что интерес к Ярмоленко в Турции проявляют «Фенербахче» и «Галатасарай».

В нынешнем сезоне Ярмоленко является игроком ротации в «Вест Хэме», сыграв 12 матчей во всех турнирах и не отличившись в них результативными действиями.

«Трабзонспор» после 12 туров является лидером турецкой Суперлиги, набрав 30 очков, и на 7 пунктов опережая «Хатайспор» и «Коньяспор».