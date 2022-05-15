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  4. ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
Англия
15 мая 2022, 19:45 |
3255
0

ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма

Украинец сыграл последний домашний матч в составе лондонского клуба

15 мая 2022, 19:45 |
3255
0
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В матче 37-го тура АПЛ «Вест Хэм» отобрал очки у «Манчестер Сити» (2:2) и обеспечил себе место в еврокубках.

Украинский легионер лондонского клуба Андрей Ярмоленко вышел на замену на 90+5 минуте вместо Майкла Антонио.

После завершения встречи Андрей вместе с семьей попрощался с болельщиками «молотобойцев». Со следующего сезона он будет играть в другой команде.

Отметим, что это был последний домашний матч «Вест Хэм» в чемпионате.  

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Андрей Ярмоленко Вест Хэм Манчестер Сити
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