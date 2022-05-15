ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма

В матче 37-го тура АПЛ «Вест Хэм» отобрал очки у «Манчестер Сити» (2:2) и обеспечил себе место в еврокубках.

Украинский легионер лондонского клуба Андрей Ярмоленко вышел на замену на 90+5 минуте вместо Майкла Антонио.

После завершения встречи Андрей вместе с семьей попрощался с болельщиками «молотобойцев». Со следующего сезона он будет играть в другой команде.

Отметим, что это был последний домашний матч «Вест Хэм» в чемпионате.