Англия15 мая 2022, 19:45 |
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ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
Украинец сыграл последний домашний матч в составе лондонского клуба
15 мая 2022, 19:45 |
3255
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В матче 37-го тура АПЛ «Вест Хэм» отобрал очки у «Манчестер Сити» (2:2) и обеспечил себе место в еврокубках.
Украинский легионер лондонского клуба Андрей Ярмоленко вышел на замену на 90+5 минуте вместо Майкла Антонио.
После завершения встречи Андрей вместе с семьей попрощался с болельщиками «молотобойцев». Со следующего сезона он будет играть в другой команде.
Отметим, что это был последний домашний матч «Вест Хэм» в чемпионате.
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