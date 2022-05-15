Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Александр Зинченко сыграл весь матч, Андрей Ярмоленко вышел на замену
15 мая состоялся поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором вничью сыграли «Вест Хэм» и «Ман Сити» (2:2).
Хозяева поля забили два гола в первом тайме усилиями Джека Грилиша, однако во второй половине игры гости сумели отыграть гандикап. Более того, Рияд Марез мог принести победу команде из Манчестера, однако с 11-местровой отметки не сумел переиграть голкипера соперников.
Александр Зинченко вышел в основе «горожан» и сыграл весь матч, а Андрей Ярмоленко был заявлен в запасе у «молотобойцев» и появился на поле на 90+5 минуте. Возможно, это последняя игра Андрея на домашнем стадионе команды, поскольку, скорее всего, он покинет команду летом.
За тур до конца «Ман Сити» набрал 90 очков, а у преследователя – «Ливерпуля» – 86 баллов (плюс игра в запасе). Команде Пепа Гвардиолы, чтобы завоевать титул АПЛ, необходимо 22 мая дома обыграть «Астон Виллу».
АПЛ. 37-й тур
Вест Хэм – Манчестер Сити – 2:2
Голы: Боуэн, 24, 45 – Грилиш, 49, Цоуфал, 69 (автогол)
Нереализованный пенальти: Марез, 86.
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