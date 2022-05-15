Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом

15 мая состоялся поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором вничью сыграли «Вест Хэм» и «Ман Сити» (2:2).

Хозяева поля забили два гола в первом тайме усилиями Джека Грилиша, однако во второй половине игры гости сумели отыграть гандикап. Более того, Рияд Марез мог принести победу команде из Манчестера, однако с 11-местровой отметки не сумел переиграть голкипера соперников.

Александр Зинченко вышел в основе «горожан» и сыграл весь матч, а Андрей Ярмоленко был заявлен в запасе у «молотобойцев» и появился на поле на 90+5 минуте. Возможно, это последняя игра Андрея на домашнем стадионе команды, поскольку, скорее всего, он покинет команду летом.

За тур до конца «Ман Сити» набрал 90 очков, а у преследователя – «Ливерпуля» – 86 баллов (плюс игра в запасе). Команде Пепа Гвардиолы, чтобы завоевать титул АПЛ, необходимо 22 мая дома обыграть «Астон Виллу».

АПЛ. 37-й тур

Вест Хэм – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Боуэн, 24, 45 – Грилиш, 49, Цоуфал, 69 (автогол)

Нереализованный пенальти: Марез, 86.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine