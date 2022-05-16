Англия16 мая 2022, 04:50 |
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Вест Хэм – Манчестер Сити – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
16 мая 2022, 04:50 |
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В центральном поединке 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 2:2.
События матча
69’
ГОЛ ! Автогол забил Владимир Цоуфал (Вест Хэм).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Ман Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
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