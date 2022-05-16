Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Манчестер Сити – 2:2. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Вест Хэм
15.05.2022, FT 2 : 2
Ман Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 мая 2022, 04:50 |
69
0

Вест Хэм – Манчестер Сити – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

16 мая 2022, 04:50 |
69
0
Вест Хэм – Манчестер Сити – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном поединке 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 2:2.

События матча

69’
ГОЛ ! Автогол забил Владимир Цоуфал (Вест Хэм).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Ман Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
По теме:
Тоттенхэм – Бернли – 1:0. Видео гола и обзор матча
Эвертон – Брентфорд – 2:3. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Дженоа потерял шансы на выживание, с треском проиграв Наполи
Манчестер Сити Вест Хэм видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм - Манчестер Сити
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Setanta Sports Ukraine
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощальный матч Ярмоленко, Соболь – чемпион Бельгии, Лунин взял пенальти
Футбол | 16 мая 2022, 02:30 0
Прощальный матч Ярмоленко, Соболь – чемпион Бельгии, Лунин взял пенальти
Прощальный матч Ярмоленко, Соболь – чемпион Бельгии, Лунин взял пенальти

Главные новости за 15 мая на Sport.ua

ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Зидан забил легендарный гол в финале ЛЧ
Футбол | 15 мая 2022, 21:59 9
ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Зидан забил легендарный гол в финале ЛЧ
ВИДЕО. Ровно 20 лет назад Зидан забил легендарный гол в финале ЛЧ

Француз в тот вечер сотворил магию, которая навсегда останется в истории футбола

ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
Футбол | 15.05.2022, 20:21
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
Футбол | 15.05.2022, 10:35
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
Футбол | 15.05.2022, 20:30
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
14.05.2022, 18:22 1
Война
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
15.05.2022, 04:43 2
Война
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
14.05.2022, 09:00
Теннис
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
14.05.2022, 12:03 9
Футбол
У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании
У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании
14.05.2022, 12:08 7
Футбол
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
14.05.2022, 21:20 8
Футбол
Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
14.05.2022, 15:23 4
Теннис
Чемпионство Аякса позволило Динамо стать сеяным в 3-м квалифайне ЛЧ
Чемпионство Аякса позволило Динамо стать сеяным в 3-м квалифайне ЛЧ
14.05.2022, 11:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем