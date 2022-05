15 мая в 16:00 проходит поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Вест Хэм» и «Ман Сити».

Александр Зинченко вышел в основе «горожан», а Андрей Ярмоленко заявлен в запасе у «молотобойцев».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Вест Хэм – Ман Сити. Зинченко в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Доусон, Крессуэлл, Райс, Соучек, Боуэн, Лансини, Форнальс, Антонио.

Ман Сити: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко, Родриго, Де Брюйне, Бернарду, Марез, Жезус, Грилиш.

Here's how we're lining up for today's match...@betway | #WHUMCI pic.twitter.com/Qiyv1R0LF2