Колос надолго потерял нападающего перед матчем с Черноморцем
Артем Гусол травмировал ключицу
Программа 18-го тура УПЛ откроется 21 февраля матчем между «Колосом» и «Черноморцем».
Как стало известно Sport.ua, в этой встрече ковалевцам не поможет 19-летний нападающий Артем Гусол, который во время зарубежного тренировочного сбора в Турции получил травму ключицы.
Завтра после детального обследования станет известно, потребует ли Гусол оперативного вмешательства. Ожидается, что его восстановление продлится около двух месяцев.
В первой части чемпионата УПЛ Гусол сыграл за «Колос» 11 матчей, отметившись одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что капитан «Колоса» Валерий Бондаренко продлил контракт с клубом.
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