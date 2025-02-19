Колос надолго потерял нападающего перед матчем с Черноморцем

Программа 18-го тура УПЛ откроется 21 февраля матчем между «Колосом» и «Черноморцем».

Как стало известно Sport.ua, в этой встрече ковалевцам не поможет 19-летний нападающий Артем Гусол, который во время зарубежного тренировочного сбора в Турции получил травму ключицы.

Завтра после детального обследования станет известно, потребует ли Гусол оперативного вмешательства. Ожидается, что его восстановление продлится около двух месяцев.

В первой части чемпионата УПЛ Гусол сыграл за «Колос» 11 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что капитан «Колоса» Валерий Бондаренко продлил контракт с клубом.