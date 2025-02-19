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Украина. Первая лига
19 февраля 2025, 15:08 | Обновлено 19 февраля 2025, 15:15
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Полесье-2 – Буковина – 0:2. Забивали во втором тайме. Видео голов и обзор

Черновицкий клуб вторую часть тренировочных сборов начал с победы

19 февраля 2025, 15:08 | Обновлено 19 февраля 2025, 15:15
91
0
Полесье-2 – Буковина – 0:2. Забивали во втором тайме. Видео голов и обзор
ФК Буковина

«Буковина» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит на Закарпатье. В среду, 19 февраля, команда запланировала провести два контрольных поединка.

В первом матче дня «Буковина» встретилась со второй командой житомирского «Полесья». «Полесье-2» выступает в группе А Второй лиги Украины.

Первый тайм прошел с преимуществом «Буковины» но без забитых мячей. В начале второго тайма Богдан Бойчук обыгрался с Родионом Плаксой и с нескольких метров поразил ворота «Полесья-2». А на 82-й минуте Иван Тищенко мощным ударом установил окончательный счет.

Товарищеский матч. 19 февраля

«Полесье-2» – «Буковина» – 0:2

Голы: Бойчук, 51, Тищенко, 82

«Полесье-2» (стартовый состав): Дробот, Коваль, Кобернюк, Ананченко, Мезенцев, Барбоза, Коваленко, Захаров, Савчук, Грохольский, Рыбак.

На замены выходили: Пророков, Круглов, Кострица, Высочанский, Йока Джерри Дье-Мерси.

«Буковина»: Погорилый (Пономаренко, 32), Шинкаренко (Солдат, 32), Прокопчук (Лопыренок, 32), Дудник (Безуглый, 32), Орлов (Рудавский, 32), Бусько (Кольцов, 32), Глущук (Плакса, 32), Хамелюк (Тищенко, 32), Голуб (Бодня, 32), Гончарук (Бойчук, 32), Андрейчук (Горный, 32).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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