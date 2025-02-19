Начали сборы с победы. Буковина в спарринге обыграла Полесье-2

«Буковина» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит на Закарпатье. В среду, 19 февраля, команда проведет два контрольных поединка.

В первом матче дня «Буковина» встретилась со второй командой житомирского «Полесья». «Полесье-2» выступает в группе А Второй лиги Украины. После первой части сезона команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

Первый тайм прошел с преимуществом «Буковины» но без забитых мячей. В начале второго тайма Богдан Бойчук обыгрался с Родионом Плаксой и с нескольких метров поразил ворота «Полесья-2». А на 82-й минуте Иван Тищенко мощным ударом установил окончательный счет.

Товарищеский матч. 19 февраля

«Полесье-2» – «Буковина» – 0:2

Голы: Бойчук, 51, Тищенко, 82.

«Полесье-2» (стартовый состав): Дробот, Коваль, Кобернюк, Ананченко, Мезенцев, Барбоза, Коваленко, Захаров, Савчук, Грохольский, Рыбак.

На замены выходили: Пророков, Круглов, Кострица, Высочанский, Йока Джерри Дье-Мерси.

«Буковина»: Погорилый (Пономаренко, 32), Шинкаренко (Солдат, 32), Прокопчук (Лопыренок, 32), Дудник (Безуглый, 32), Орлов (Рудавский, 32), Бусько (Кольцов, 32), Глущук (Плакса, 32), Хамелюк (Тищенко, 32), Голуб (Бодня, 32), Гончарук (Бойчук, 32), Андрейчук (Горный, 32).